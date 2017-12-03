Приднестровские производители намерены заключить договоры с россиянами

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские производители приглашены к участию в крупном бизнес-форуме в Москве, который состоится 5-6 декабря на площадке ООО "Деловая Россия". Как рассказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам года его пребывания на посту главы региона, в рамках форума планируется подписание договоров.

"На этом форуме будут представлены основные приднестровские производители. Убежден, что по его итогам будут заключены договоры и контракты с конкретными хозяйствующими субъектами Российской Федерации. С нашей стороны проведена большая подготовительная работа — как с нашими экономическими агентами, так и с потенциальными партнерами из России", — отметил Красносельский.

По его словам, Приднестровье заинтересовано в экономическом сотрудничестве с РФ, и российский рынок является одним из приоритетных для региона.

"В этом году мы предприняли шаги по возвращению позиций на российском рынке. Это привело к росту экспорта в РФ на 52%. Напомню, что в Россию Приднестровье экспортирует машиностроительную продукцию, металлоизделия, товары легкой промышленности", — пояснил он.

Между тем, Красносельский отметил, что Приднестровье не намерено терять и европейский рынок, гармонично развивая отношения и с другими странами мира.

"Приднестровье может стать примером соединения интересов Запада и Востока, территорией примирения западных и восточных ценностей. Мы должны гармонично развиваться, не должны повсюду видеть врагов — это не в наших интересах. Мы должны выстраивать отношения с точки зрения и экономических интересов", — подчеркнул он.

На сегодняшний день Приднестровье экспортирует продукцию в 70 стран мира.