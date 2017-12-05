Зарплаты жителей Молдовы со следующего года начнут расти

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В период 2018-2020 годов средняя номинальная зарплата по экономике повысится на 17,9%. Согласно проекту госбюджета на следующий год, ее размер достигнет семи тысяч 250 леев в 2020 году.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Официальный рейтинг: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

В тоже время увеличится и фонд оплаты труда на 18,3% и составит 50,4 миллиарда леев, что составляет 26,5% ВВП.

По данным Минфина, рост среднемесячной номинальной заработной платы и фонда оплаты труда объясняется оживлением реального сектора, особенно за счет развития частного сектора.

С 1 января 2018 года основная заработная плата, установленная в единой тарифной сетке оплаты труда работников бюджетных единиц, увеличится на 10%. Надбавкой смогут воспользоваться порядка 120 тысяч сотрудников образовательных учреждений, а также работников сферы искусства и культуры, науки и инноваций, медико-санитарных учреждений, социального сектора, военных, полицейских и сотрудников органов госбезопасности.