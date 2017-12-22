Обнародован рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Средняя номинальная зарплата в Молдове в третьем квартале этого года составила пять тысяч 809,1 лея (около 334 долларов в пересчете по текущему курсу Нацбанка страны). При этом за год получки увеличились в среднем на 11,1%. В реальном же выражении рост оказался не таким существенными, а всего 3,4%.

Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 184 доллара, а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора —734 доллара.

Работники сектора образования в среднем получают 262 доллара, сферы здравоохранения и соцпомощи — 317 долларов.

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Средняя зарплата работников финансового сектора и страхования приравнивается к 618 долларам, энергетики — к 610 долларам, а сферы профессиональной, научной и технической деятельности — к 426 долларам.