Что будет с госдолгом Молдовы в ближайшие три года

Министерство финансов не исключает рисков, которые могут затруднить выплаты по внешним платежам

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Вплоть до 2020 года финансирование бюджетного дефицита на 80% будет осуществляться за счет внешних источников. Такие прогнозы содержатся в пояснительной записке к проекту Программы менеджмента госдолга на 2018-2020 годы.

"К концу 2020-го года госдолг будет сохраняться примерно на уровне 40% от ВВП", — отмечается в документе.

По оценкам минфина, в течение последующих трех лет внешнее финансирование Молдовы будет распределено следующим образом: почти 23 процента пойдет на поддержку бюджета, остальные 77% — на инвестиционные проекты.

В структуре внешних вливаний наибольшую долю будет занимать Европейский инвестиционный банк — чуть выше 30%. Далее среди основных спонсоров Молдовы значатся Всемирный Банк (28,9%), Европейский Банк Реконструкции и Развития (23,3%), а также Европейская комиссия, Банк Развития Cовета Европы, МВФ, Международный Фонд сельскохозяйственного развития и правительство Польши.

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Как отмечают в профильном ведомстве, в среднесрочной перспективе госдолг будет вписываться в разумные пределы. Риски состоят в скачках курса национальной валюты и росте кредитных ставок. К шоковым сценариям, которые повлияют на обслуживание госдолга, минфин относит падение национальной валюты по отношению к доллару и евро на 20% и увеличение ставок по кредитам на внешнем рынке на 2 процентных пункта, а на внутреннем — на 5,5 процентных пункта.