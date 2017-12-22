Молдавский след: банк США "заморозил" активы Нацфонда Казахстана

По некоторым данным, сумма замороженных средств составляет около 40 процентов от общей суммы Нацфонда этой страны

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. В экономике Казахстана зарегистрирован беспрецедентный случай. Активы Национального фонда этой страны были "заморожены" на сумму 22 миллиарда долларов. Их "заморозил" банк Нью-Йорка Mellon (BNY Mellon) в связи с иском, возбужденным молдавским бизнесменом Анатолием Стати и его компаниями против правительства Казахстана, сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Как Казахстан пытается создать в Азии новый финансовый центр

Национальный банк этой страны в свою очередь подал иск против BNY Mellon, и британский суд должен вынести решение по этому делу в ближайшее время.

Сообщается, что сумма замороженных средств составляет около 40 процентов от общей суммы Нацфонда Казахстана. Ранее в СМИ появилась информация, что в Европе арестованы доли в компаниях, которые принадлежат Казахстану и зарегистрированы за границей.

В частности, сообщалось, что суд Амстердама разрешил наложить арест на средства Национального фонда Казахстана, переданные в управление голландскому филиалу американского банка. Как пояснили в Минюсте, на протяжении последних четырех лет Казахстан оказался вовлечен в серию иностранных судебных процессов.

Это было вызвано разбирательством, которое инициировал гражданин Молдовы Анатолий Стати и его сын Габриэль, а также управляемые ими компании.

Корреспонденты Sputnik Молдова намерены связаться с адвокатами Анатолия и Габриэля Стати, чтобы узнать их точку зрения о данной ситуации.