Вводятся строгие правила для водителей такси: что им не разрешат делать

Государство будет вводить строгие правила для водителей такси, как эти правила повлияют на цену поездки

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Такси в Молдове может стоить до 5-6 леев по законопроекту, разработанному депутатами от ДПМ Серджиу Сырбу и Корнелиу Падневич.

Согласно документу, работодатели таксомоторных компаний, которые платят работнику — таксисту — зарплату, включая бонусы, обязаны удерживать фиксированный подоходный налог в размере 200 леев в месяц от дохода, не превышающего 3000 леев на человека в месяц, и 500 леев — до 10 тысяч леев в месяц.

Согласно проекту, работодатели в области транспорта такси должны представить в Государственную налоговую службу к 25-му января список сотрудников, работающих в течение следующего месяца. Неспособность представить такие данные или запоздалое предоставление их, или ошибочные данные наказываются штрафом в 10 000 леев.

Работодатели в области транспорта такси будут обязаны предоставлять обязательные страховые взносы на медицинскую страховку в размере 150 леев в месяц для каждого водителя такси, если выплаты по заработной плате не превышают 3 тыс. леев в месяц, и 350 леев в месяц — если зарплата составляет не более 10 тысяч леев. В случае социального страхования работодатели должны будут заплатить 250 леев в месяц за каждого таксиста, который имеет доход до 3 тысяч леев в месяц, и 700 леев — для тех, у кого зарплата до 10 тысяч лей в месяц.

"Водители, которые работают в других учреждениях, в том числе в штате, имеют базовую работу в другом месте, могут работать в вечернее время или в свободное время. У этих водителей есть контракты с компаниями такси", — заявили авторы законодательной инициативы.

Депутаты утверждают, что работодатель не может точно рассчитать доход этих такси по ряду причин. По словам авторов проекта, максимальный доход этих водителей такси, согласно расчетам, составляет 24 тыс. леев в месяц.

"Таким образом, для достижения нулевого уровня прибыли экономический агент должен увеличить поездку на такси на 5-6 леев", — утверждают авторы проекта.

Законодатели также заявляют, что государство должно быть проинформировано о финансовом положении таксомоторных компаний, чтобы не допустить их исчезновения в результате увеличения налогов.