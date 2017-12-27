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Празднование Нового года

Индекс "Оливье": сколько стоит новогодний стол в Молдове

© Sputnik/ Евгений Епанчинцев
Экономика
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Тема:
Новый год 2018 - Кишинев и Молдова (73)
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Какую сумму придется выложить гражданам Молдовы на оформление праздничного стола

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Готовиться к празднованию Нового года – традиция, которой уже много лет. Каждый раз мы наряжаем елку, украшаем дом гирляндами и другими атрибутами. Также особое внимание уделяется подготовке праздничного стола, где не обойтись без нескольких блюд.

Sputnik решил посчитать, во сколько в среднем обходится новогоднее застолье. Мы не выбирали замысловатые блюда, решив остановиться на традиционных – салатах "Оливье" и "Селедка под шубой", добавить на горячее – запеченные картофель и курицу, немного закусок, шампанское и, конечно, сладости.

Итак, чтобы приготовить порцию "Оливье" на двух человек понадобятся привычные элементы: отварной картофель, куриное филе, соленые огурцы, вареная морковь, консервированный зеленый горошек, сваренные вкрутую яйца, майонез. Картофель, колбасу, огурцы, морковь, лук и яйца нарезать кубиками, добавить горошек, заправить салат майонезом. 

Елочная игрушка с изображением собаки
© Sputnik/ Александр Полегенько
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В ценовом выражении самый дорогой ингредиент для салата — это куриное филе, которое обойдется примерно в 40 леев на порцию салата. Еще нам нужны будут яйца, с учетом приготовления еще одного салата, затраты составят порядка 40 леев. Картошка, которую будем использовать для других блюд, будет стоит около 20 леев. На соленые огурцы придется потратить около 25 леев, на горошек – 20 леев, майонез – порядка 30 леев.

Для "Селедки под шубой" нам понадобится кроме уже названных выше продуктов селедка (20 леев) и свекла (15 леев).

На горячее мы возьмем целую курицу, которая стоит примерно 90 леев. Для бутербродов купим два вида колбасы (100 леев) и сыр (70 леев), а для украшения стола – свежие овощи (60 леев), шпроты (20 леев), маслины и оливки (40 леев), хлеб и горчицу (по 10 леев).

Из сладкого на столе будут конфеты (100 леев) и торт (от 70 леев в зависимости от состава и массы). Ну, и какой Новый год без шампанского (от 40 леев) и мандаринов (25 леев).

Вот такой стол обойдется в общей сложности порядка 850 леев. Если работающий человек сможет себе позволить приготовить такой праздничный стол, то для пенсионера он станет роскошью. Согласно данным Национального бюро статистики, средний размер пенсии по возрасту в 2017 году составил 1,3 тысячи леев. Для мужчин он выше – почти 1,5 тысячи леев, а для женщин – чуть больше 1,2 тысячи леев.

Тема:
Новый год 2018 - Кишинев и Молдова (73)

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Теги:
праздничный стол, блюда, цена, Новый год, Молдова, Общество
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