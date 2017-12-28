Нацбанк Молдовы преподнес сюрприз праздниками: что ждет жителей страны

В Национальном банке Молдовы рассказали, какое решение принято на внутреннем финансовом рынке страны: что ждет граждан республики

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) в преддверии зимних праздников провел заседание, на котором было принято решение, касающееся денежной политики.

"Исполнительный комитет Национального банка Республики Молдова на заседании о денежной политике решил сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне в размере 6,5% годовых", — сообщил первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.

По его словам, остались неизменными и ставки по кредитам overnight — 9,5% и по депозитам overnight — 3,5%.

Как отметил Мунтяну, также Нацбанк решил сохранить норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

Решение принято на основе последнего макроэкономического анализа и корректировки кратко и среднесрочного прогноза инфляции.