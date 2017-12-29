Курс доллара и евро: чего ожидать от лея в первые дни нового 2018 года

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Стало известно сколько будет стоить доллар и евро в первые дни нового 2018 года. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на вторник, 2 января, составил 17,0905 лея, к евро — 20,4863 лея, к российскому рублю — 0,2956 лея, к украинской гривне — 0,6083 лея и к румынскому лею — 4,3975 лея.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Доллар и евро в Молдове: какой курс валют будет в 2018 году

На ближайшие выходные, то есть с 30 декабря 2017 по 1 января 2018 года, "американец" будет стоить 17,1002 лея, "европеец" — 20,4099 лея, рубль — 0,2969 лея, гривна — 0,6088 лея, а румынский лей — 4,3889 лея.

Каким стал 2017 год для молдавского лея?

Уходящий 2017-ый год оказался для молдавского лея достаточно ярким. Национальная валюта попробовала не только отступать к таким тяжеловесам как доллар и евро, но и наступать им на пятки. Так, согласно последним официальным данным, с начала текущего года национальная валюта Молдовы отвоевала у доллара 13,3%, укрепившись с 19,98 лея (в 1 январе 2017-ого) до 17,32 лея в конце октября. К евро, как отмечают специалисты министерства экономики, лей подорожал на 3,6%. Такая разница между курсами евро и доллара к лею определяется динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке.

Эксперты отмечают, что напористость лея нельзя рассматривать исключительно с позитивной точки зрения. Если доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это аукнется серьезным кризисом в экономике. Соответственно, укрепление молдавского лея негативно повлияет на молдавскую экономику.

Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля в свое время объяснял охарактеризовал поведение лея следующей метафорой: "Лев свободно гуляет по клетке".

"Мы не направляем его в какую-либо сторону. Предложение валюты, в частности, доллара со стороны физических лиц намного превышает спрос… Мы не можем манипулировать курсом и не хотим этого. Нацбанк закупил много валюты для того, чтобы не допустить слишком внушительного укрепления лея", — сказал Чокля.

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Он также пояснил, что доллар очень сильно ослаб по отношению к евро- за последние 10 месяцев более чем на 10%. "Те, кто экономически и финансово привязан к Еврозоне, конечно, чувствует это. Такая же ситуация наблюдается в Польше, Венгрии, Румынии. У всех стран региона одна и та же проблема — их валюта, связанная с евро, укрепилась по отношению к доллару", — сказал глава Нацбанка.

Судьба лея в 2018 году

В правительстве страны предполагают, что в 2018-2020 годы ожидается незначительное обесценивание молдавского лея. Таким образом, средний обменный курс молдавского лея к доллару составит 17,68 лея. Тогда как в 2020 году "американец" будет стоить уже 18,5 лея.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб ранее заявлял, что точные цифры в прогнозе курса молдавского лея назвать предельно сложно. И это, как пояснил эксперт, именно потому, что эти цифры зависят не только от экономических процессов внутри Молдовы, а от того, как на деловых рынках будет меняться курс.

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"Наш базовый сценарий по паре EUR/USD таков, мы рассчитываем, что евро будет к доллару падать. Что это означает, если данный сценарий перенести на валютный рынок Молдовы? Вероятнее всего, что курс доллара к лею будет более-менее стабильным, а евро — будет падать", — сказал Иосуб.

Он обратил внимание на то, что это будет просто отражение мировых валютных процессов.