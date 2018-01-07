Мифы о миллионерах: легко ли в кризис открыть собственный бизнес

Проблемы молдавского бизнеса, о которых все знают, но все молчат: экономист рассказал журналисту Sputnik, стоит ли верить в красивую теорию о том, что во время стагнации рынка наступает благоприятное время для бизнесменов открывать предприятия

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В учебниках по экономике специалисты выдвигают теорию о том, что во время кризиса и неопределенности у инвесторов появляется шанс рискнуть – открыть собственное дело. Однако применимы ли данные версии в условиях молдавского рынка?

© Sputnik/ Евгений Панасенко Эксперт рассказал, что убивает экономику Молдовы

Согласны ли местные эксперты с этим утверждением? Об этом корреспондент Sputnik спросил у экономического аналитика Артура Кроитора.

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"Нет, я с этим абсолютно не согласен! Что такое кризис? Это когда падает рынок. Когда у вас падает рынок, и вы пытаетесь в этот момент организовать собственное предприятие, причем не на растущем рынке, и даже не на нейтральном, а именно на падающем, то вы словно ловите падающий нож. Шансов, что вы подниметесь очень мало, так как уже существующие предприятия не могут организовать нормально каналы сбыта, они не могут прогнозировать стабильный спрос. И в данном случае бизнесмен пытается встать с ними в один ряд, и если он не предлагает нечто такое — неординарное и блестящее, то скорее всего проиграет в данный момент. И сегодня у меня есть очень много знакомых из сферы торговли, которые все бросают и уезжают. Сейчас малый бизнес испытывает острые проблемы", — считает Артур Кроитор.

По его мнению, в стране не создаются условия для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Давление, коррупция, невозможность развиваться – так бы я охарактеризовал сегодня настроения в бизнесе", — отметил Кроитор.

Он привел просто пример – рынок недвижимости, который одно время находился на подъеме, сейчас перешел в стадию полной стагнации.

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"Этот рынок очень сильно упал. Нет спроса. А если в этот момент, согласно описанной теории, попытаться добавить на рынок предложение, получится большая глупость и убытки!" — заключил Кроитор.