Опубликован рейтинг самых высоких зарплат в Кишиневе

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Стало известно, сколько получают учителя, чиновники и работники производственного сектора в столице Молдовы. На официальном сайте Национального бюро статистики республики опубликован отчет "Социально-экономическое положение муниципия Кишинева, в январе-сентябре 2017 года".

© Sputnik / Miroslav Rotari Чиновникам в Молдове снова хотят увеличить зарплату

Так, по данным исследования, в третьем квартале 2017 года среднемесячная оплата труда брутто на одного работника составила шесть тысяч 865 леев (не многим превышает 400 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы). Это на 12% больше в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года и на 18,2% превышает размер средней заработной платы по стране (пять тысяч 809,1 лея — 340 долларов).

Бюджетники в среднем получали шесть тысяч 498,4 (+15,6%), а в реальном — шесть тысяч 940,9 лея (+11,3%).

Согласно статистике, самые большие заработки зарегистрированы у сотрудников публичной администрации и обороны, а также обязательного медицинского страхования — в среднем около девяти с половиной тысяч леев (свыше 550 долларов). Меньше всего получают работники сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства — около четырех с половиной тысяч леев (260 доллров).

Сотрудники сферы производства получают в среднем шесть тысяч 669,7 лея (390 долларов), а сектора образования — пять тысяч 567,8 лея (325 долларов).