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Швейная фабрика

В Приднестровье внедряется система подготовки специалистов

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Экономика
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Договоры о совместной подготовке специалистов скрепили тираспольский колледж бизнеса и сервиса и швейная фабрика "Одема"

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. Швейная фабрика "Одема" и тираспольский колледж бизнеса и сервиса подписали договоры о совместной подготовке специалистов.

Как рассказал корреспонденту Sputnik директор фабрики Александр Свидерский, один договор скрепляет договоренность о подготовке технологов и конструкторов по дуальной системе, когда в течение двух лет и девяти месяцев в колледже студенты изучают теорию, а на производстве проходят практику, второй — о курсовой подготовке операторов швейного оборудования в течение трех месяцев, когда один месяц идет обучение в колледже и два — на производстве.

"На курсы мы привлекаем в основном взрослых людей, которым нужно содержать себя, семью. Не каждый сможет остаться без заработка на три месяца. Поэтому фабрика предоставляет им небольшую компенсацию в виде стипендии в размере 1 400 приднестровских рублей", — отметил Свидерский.

Во время практических заданий, отмечает директор фабрики, курсанты будут изготавливать продукцию, которая частично компенсирует расходы "Одемы". Кроме того, с курсантами заключается ученический договор с условием, что по истечении трех месяцев учебы он должен отработать на "Одеме" один год.

Тирасполь, архивное фото
© Sputnik/
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Технологи и конструктора будут получать стипендию из бюджета, она несколько ниже, около 300 рублей.

По итогам обучения всем будет выдаваться сертификат гособразца, который позволяет после этого устроиться на любое швейное предприятие.

По словам Свидерского, подобная система подготовки специалистов дает возможность повысить качество обучения, а также обеспечить отрасль новыми специалистами и привлечь в швейную индустрию мужчин. На данный момент предприятие испытывает потребность в кадрах, в частности фабрике не хватает 200 швей, 5 конструкторов и 5 технологов.

"При решении вопроса с кадрами перед предприятием открываются новые перспективы, в частности возможности увеличение объема производства. Мы хотим работать на российский рынок, оставив при этом тот же объем поставок в страны, с которыми сотрудничество уже наработано", — подчеркнул он.

Фабрика "Одема" на данный момент 75% выпускаемой продукции поставляет в Австрию, 13% — в Италию и 12% — на внутренний рынок.

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Теги:
бизнес, производство, сотрудничество, Приднестровье
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