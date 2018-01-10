Мнение: надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik, Елена Комолова. В 2018 году исполняется четыре года с момента подписания властями Молдовы Соглашения об ассоциации и созданию зоны свободной торговли с Европейским союзом. Этот документ продолжает вызывать споры и разделять общество на скептиков и сторонников такого экономического сотрудничества.

© Sputnik/ Виталий Тимкив Шокирующие показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с ЕС

Противоречивый документ в голубых тонах

Тогда, в 2014 году, как и сейчас для адептов голубой европейской мечты, это, казалось бы, филигранно отточенное Соглашение о зоне свободной торговли, принимающееся некоторыми за спасательный круг для всей молдавской экономики, не оправдывает пока грез молдавских "оптимистов". Однако есть и другие мнения по поводу данного документа — Соглашение не улучшает экономические показатели республики, но и вгоняет страну в тупик. Что выиграла Молдова, а что проиграла от подписания данного Соглашения, а также о том, оправдались ли надежды республики на рост экспорта в Евросоюз ответил в беседе с корреспондентом Sputnik депутат парламента страны, экономист Владимир Головатюк.

Как считает депутат, "надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались". По его словам, в самом документе оценок последствий его подписания нет. Он отметил, что Соглашение об ассоциации готовилось задолго до его подписания. И на том этапе различные неправительственные организации сделали свои оценки, проведя соответствующие исследования, причем на деньги самого Евросоюза.

"По результатам большинства исследований ожидался значительный рост экспорта в ЕС. Однако на деле это не подтверждается. Буквально с 2001 по 2008 годы среднегодовой рост экспорта в Евросоюз составлял более 20%, а после подписания Соглашения об ассоциации — только 5%. Такой показатель нельзя считать значительным ростом", — отметил Головатюк.

Это, как подчеркнул экономист, произошло потому, что "молдавская продукция не нашла себя на европейском рынке".

"Подписание соглашений о свободной (беспошлинной) торговле делается политиками, а договоры на экспорт продукции фактически решается на уровне бизнеса, который руководствуется простой целесообразностью продаваемости, получения прибыли, соответствия стандартам качества, а по этим параметрам даже беспошлинная торговля не сделала весь спектр молдавской продукции конкурентной на европейском рынке", — пояснил Головатюк.

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Он признал, что экспорт в ЕС растет, и за 11 месяцев 2017 года он увеличился примерно на 20%. Как пояснил депутат, "этот прирост экспорта обеспечен исключительно за счет поставок зерновых, семян подсолнечника (1/3 прироста экспорта в ЕС), а также за счет одежды, обуви, электропроводки для авто и мебели, обеспечивающих 2/3 прироста". Первое связано с хорошим урожаем, что происходит не каждый год и, следовательно, нельзя делать на этом упор, а второе — это продукция из давальческого сырья.

"Экспорт важен для экономики тем, что он содействует экономическому росту и, стало быть, способствует созданию рабочих мест, увеличению доходности бизнеса и наполняемости бюджета. Рост экспорта за счет продукции из давальческого сырья и бюджету, и экономике мало что дает. Эти сектора, включая производство зерновых и подсолнечника, обеспечивают максимум 6-7% ВВП, в них занято около 14% всего занятого в экономике населения. Поэтому рост экспорта в ЕС — это, конечно, хорошо, но цели экономического возрождения Молдовы он не обеспечивает", — сказал депутат.

Что нужно пересмотреть?

Как считает депутат, отдельные положения Соглашения об ассоциации интересны Молдове — в части формирования благоприятной бизнес среды, создания и совершенствования инфраструктуры качества и т.п. "Но мы это и сами знаем, и сами в этом заинтересованы. Нужна политическая воля все это делать. В этой части, то есть там, где это полезно и необходимо Молдове, международные соглашения не нужны, мы это сами должны понимать и делать", — отметил собеседник.

Как подчеркнул эксперт, "проблема не в самом Соглашении, а в отдельных его компонентах, прежде всего экономических. Есть серьезные экономические обязательства — беспошлинная торговля, которая с таким гигантом, как ЕС, работает против молдавского производителя".

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По его словам, "гипотетически, если оставить это Соглашение, то нужно существенно изменить экономическую составляющую, а именно — в части беспошлинной торговли. В идеале — было бы вернуться к ассиметричной торговле, что было в Молдове десять лет назад".

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Что нужно молдавской экономике?

Как отметил Головатюк, после подписания Соглашения об ассоциации Молдова полностью открыла двери перед европейскими товарами, как и перед турецкими. Так как в 2016 году аналогичный документ был подписан и с Турцией. Таким образом, Молдова открыла себя перед достаточно сильными конкурентами, которые, при отсутствии государственной поддержки бизнеса, еще больше "убили" местное производство. Поэтому, как отмечает экономист, импорт и растет.

"В сложившихся условиях мы не может быть против импорта, но в нем должна преобладать инвестиционная продукция — технологии, машины, оборудование, станки, современные материалы, то есть то, что не производится и не может производиться в Молдове. А все, что производится, мы должны эти сектора экономики защищать, а не обрекать их на бесперспективную конкурентную борьбу с изначально известным результатом", — сказал депутат.

Как считает Головатюк, сначала власть своей политикой ослабила молдавского производителя, а затем настежь открыла двери перед потоком импорта из ЕС и Турции.

"Результат однозначен — прирост ВВП достигается не за счет производства, а в результате увеличения объема услуг, то есть торговли, грузоперевозок и прочих услуг, а также налогов. Ну а дальше по цепочке — ухудшаются внешнеэкономические позиции страны. Увеличился дефицит торгового баланса и дефицит текущего счета платежного баланса страны в целом; растет внешний долг", — добавил эксперт.

Отношения с другими партнерами

Вместе с подписанием Соглашения об ассоциации с Евросоюзом у Кишинева испортились отношения с Москвой. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через республику поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Отлучение Молдовы от российского рынка сбыта своей традиционной экспортной продукции привело нашу страну к колоссальным экономическим потерям — экспорт из республики в Россию сократился втрое.

Сейчас проводятся первые шаги по улучшению торгового климата между нашими странами. Все больше молдавских компаний получают от России "зеленый свет" на экспорт своей продукции в эту страну.

"Во всяком случае, по большинству видов продукции, по которым был введен запрет, уже превышен объем их экспорта до введения эмбарго, а по яблокам, возможно, мы превысим рекордный объем их экспорта в Россию, который был в 2011 году", — заключил Головатюк.