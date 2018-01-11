Может ли появиться своя криптовалюта в странах и экономических союзах

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Что будет с криптовалютой в Молдове? Нужна ли государствам своя криптовалюта и будут ли их создавать для себя экономические союзы? Ответы на эти и многие другие вопросы дали эксперты в криптографии в ходе видеомоста Кишинев — Минск — Таллин — Бишкек в пресс-центре Sputnik Молдова.

Национальные криптовалюты и ЕАЭС

Одной из самых развитых в этой сфере страной стала Беларусь. Там уже создали национальную криптовалюту.

"Мы создали свой "талер". Это частная инициатива, не коммерческая в чистом виде. Это первая национальная криптовалюта в Беларуси, ею уже пользуется огромное количество людей, но это не имеет отношения к государству", — рассказал создатель первой белорусской криптовалюты Денис Лавникевич.

Он отметил, что в Беларуси активно начинают использовать талер в бизнесе.

По его словам, страна стала первой в мире, где на государственном уровне прописана и введена в рамки закона вся инфраструктура, связанная с блокчейн технологиями.

Лавникевич подчеркнул, что нужно четко понимать — национальные криптовалюты не государственные, а интернациональные, децентрализованые, у них нет единого эмиссионного центра.

"Следующий этап — это, скорее всего, создание не государственной, но общей расчетной криптовалюты Евразийского экономического союза. Вопрос очень болезненный. Бизнес этих стран пытается в своих расчетах уйти от евро и доллара. Уже через год такая криптовалюта вполне может появиться", — заявил Лавникевич.

Криптовалюты в Молдове

Первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт по криптографии компании Dekart Александр Донос отметил, что в Молдове криптовалюты пока больше обсуждают и за ними следят.

"Все сейчас говорят о криптовалютах и блокчейне. За этим всем скрывается огромный комплекс не только технологий, но и социальных и экономических процессов. У нас в Молдове довольно рано начали двигаться в этом направлении. Мы одни из первых приняли закон об электронных деньгах и думали, что скоро у нас будет повальный бум электронных расчетов, но так не произошло", — уточнил Донос.

Эксперт рассказал, что в Молдове звучат разные предложения о криптовалютах, но более полезны и для нашей страны и вообще — технологии блокчейна.

По словам Доноса, блокчейн — технология, позволяющая создавать эти самые криптовалюты, но она способна обеспечивать безопасность и, так называемую, систему доверия. С помощью блокчейна можно подтверждать подлинность документов, защищать аутентичность финансовых данных в электронной среде и многое другое.

В других странах

Об альтернативной валюте в Эстонии рассказал экономический журналист обозреватель, корреспондент журнала "Банки и финансы" Леонид Цингиссер. Он считает, что криптовалюта имеет большой потенциал и ей есть куда развиваться. По словам, Цингиссера развитие будет происходить при помощи притока новых средств и участников на криптовалютном рынке.

К национализации и централизации этой валюты он относится скептически, так как есть риск, что потеряется весь смысл этой альтернативной валюты.

Цингиссер добавил, что криптовалюты в Эстонии не запрещены, но к ней относятся с осторожностью — в последнее время некоторые банки начали саботировать развитие этих процессов в стране, закрывая счета компаний, которые проводили транзакции с криптовалютными биржами.