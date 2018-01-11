21:48 11 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Биткойны

Может ли появиться своя криптовалюта в странах и экономических союзах

CC0 / MichaelWuensch
Экономика
Получить короткую ссылку
38 0 0

Эксперты по криптовалютам поговорили о перспективах альтернативных валют в мире

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Что будет с криптовалютой в Молдове? Нужна ли государствам своя криптовалюта и будут ли их создавать для себя экономические союзы? Ответы на эти и многие другие вопросы дали эксперты в криптографии в ходе видеомоста Кишинев — Минск — Таллин — Бишкек в пресс-центре Sputnik Молдова.

Национальные криптовалюты и ЕАЭС

Одной из самых развитых в этой сфере страной стала Беларусь. Там уже создали национальную криптовалюту.

"Мы создали свой "талер". Это частная инициатива, не коммерческая в чистом виде. Это первая национальная криптовалюта в Беларуси, ею уже пользуется огромное количество людей, но это не имеет отношения к государству", — рассказал создатель первой белорусской криптовалюты Денис Лавникевич.

Он отметил, что в Беларуси активно начинают использовать талер в бизнесе.

Биткоины
CC0 / geralt
Почему на самом деле рухнул биткоин и теперь стоит 13 тысяч долларов

По его словам, страна стала первой в мире, где на государственном уровне прописана и введена в рамки закона вся инфраструктура, связанная с блокчейн технологиями.

Лавникевич подчеркнул, что нужно четко понимать — национальные криптовалюты не государственные, а интернациональные, децентрализованые, у них нет единого эмиссионного центра.

"Следующий этап — это, скорее всего, создание не государственной, но общей расчетной криптовалюты Евразийского экономического союза. Вопрос очень болезненный. Бизнес этих стран пытается в своих расчетах уйти от евро и доллара. Уже через год такая криптовалюта вполне может появиться", — заявил Лавникевич.

Криптовалюты в Молдове

Первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт по криптографии компании Dekart Александр Донос отметил, что в Молдове криптовалюты пока больше обсуждают и за ними следят.

"Все сейчас говорят о криптовалютах и блокчейне. За этим всем скрывается огромный комплекс не только технологий, но и социальных и экономических процессов. У нас в Молдове довольно рано начали двигаться в этом направлении. Мы одни из первых приняли закон об электронных деньгах и думали, что скоро у нас будет повальный бум электронных расчетов, но так не произошло", — уточнил Донос.

Эксперт рассказал, что в Молдове звучат разные предложения о криптовалютах, но более полезны и для нашей страны и вообще — технологии блокчейна. 

Биткоин
© Fotolia/ Thodonal
Инструкция для "чайников": как я продала квартиру и купила биткоин

По словам Доноса, блокчейн — технология, позволяющая создавать эти самые криптовалюты, но она способна обеспечивать безопасность и, так называемую, систему доверия. С помощью блокчейна можно подтверждать подлинность документов, защищать аутентичность финансовых данных в электронной среде и многое другое.

В других странах

Об альтернативной валюте в Эстонии рассказал экономический журналист обозреватель, корреспондент журнала "Банки и финансы" Леонид Цингиссер. Он считает, что криптовалюта имеет большой потенциал и ей есть куда развиваться. По словам, Цингиссера развитие будет происходить при помощи притока новых средств и участников на криптовалютном рынке.

К национализации и централизации этой валюты он относится скептически, так как есть риск, что потеряется весь смысл этой альтернативной валюты.

Цингиссер добавил, что криптовалюты в Эстонии не запрещены, но к ней относятся с осторожностью — в последнее время некоторые банки начали саботировать развитие этих процессов в стране, закрывая счета компаний, которые проводили транзакции с криптовалютными биржами.

Биткоин карикатура
© Sputnik/ Вадим русу
Биткоин карикатура

 

По теме

Паника на биржах: биткоин продолжает падать
Как выясняется, ребенок по имени Биткоин - газетная утка
Виноваты ли спекуляции на рынке в том, что биткоин "лихорадит"
Теги:
блокчейн, криптовалюта, биткоин, Александр Донос, Эстония, Беларусь, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

  • Архивное фото военно-спортивной игры Десант Утриа
    Десант в прошлое

    Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.

  • Объявление внука на час
    Социальный внук

    Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.

  • Вид на исторический центр Тбилиси, крепость Нарикала и район Абанотубани
    Хаб культуры и искусства

    Тбилиси вошел в список городов с инновационным дизайном, которые следует посетить в 2018 году, составленный телеканалом CNN.

  • Алик Карди оглы
    Боевой рейтинг

    Абхазский профессиональный боксер Батал Чежия готовится к очередному рейтинговому бою, который должен пройти в рамках мирового боксерского шоу в Сочи.

  • Вызов всей нашей республике – Глава ДНР Захарченко об убийстве Моторолы
    Будем сотрудничать!

    Южная Осетия и Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Женский хоккей на люду в купальниках. Миннеаполис, США, 1925 год. Архивное фото
Женская красота в стиле ретро, или хоккей в купальниках
В Германии остановили конвой с американскими гаубицами
В Германии остановили конвой с американскими гаубицами
Болельщикам на заметку
Болельщикам на заметку: спортивные события 2018 года

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться