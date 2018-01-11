Миллиарды на поддержание экономики: как молдаване кормят всю страну

Согласно официальным данным, ежегодно в Молдову поступает свыше миллиарда долларов в качестве денежных переводов из-за рубежа, однако эксперты отмечают, что эта сумма вдвое выше

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Молдавские трудовые мигранты кормят всю страну — денежные переводы остаются одним из самых важных источников доходов граждан страны. Наиболее зависимы от трансфертов из-за рубежа остаются жители сел республики. Это подтверждают официальные данные статистики. Экономисты же подчеркивают, что потоки денежных переводов не могут продолжаться вечно, и надеяться на то, что экономика Молдовы будет оставаться на плаву благодаря, в том числе, и подпитке за счет трудовых мигрантов — недальновидно.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что за прошедшие 18 лет граждане Молдовы перевели в республику 27 миллиардов долларов США.

"Если посмотреть на объем денежных переводов, то начиная с 2000 до настоящего времени, он составил 18 миллиардов долларов. Но за тот же период граждане Молдовы продали 27 миллиардов долларов. Это расхождение объясняется тем, что часть денег наши соотечественники завозят самостоятельно, через родственников, друзей или другими способами", — написал эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, реальный объем денег, которые поступили в страну из-за границы, вдвое превышает официальные данные по трансфертам из-за рубежа.

"Много или мало 27 миллиардов долларов за 18 лет? Для сравнения — эта сумма эквивалентна экспортным поставкам Молдовы и превышает объем зарплат, выплаченных в Молдове, который за 18 лет достиг 20 миллиардов долларов", — считает Ионицэ.

Как отметил эксперт, на протяжении 14 лет подряд объем денег, переводимых ежегодно в Молдову гражданами республики, превышал сумму средств, выплачиваемых в качестве заработной платы в стране.