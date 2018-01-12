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Биткойны

Мнение: криптовалюта изменит мир уже в нынешнем году

CC0 / geralt
Экономика
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По мнению экспертов в области рынка криптовалют, привычный нам мир в ближайшем кардинально изменится

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Технологический прорыв и экономическая революция может произойти уже в этом году, благодаря электронным деньгам (криптовалюта), такое мнение высказали участники видеомоста Кишинев — Минск — Таллин — Бишкек, который прошел 11 января в пресс-центре Sputnik Молдова.

Биткоин
© Fotolia/ Thodonal
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По словам эксперта в области криптографии молдавской компании Dekart Александра Донос, сейчас многих интересует феномен криптовалюты: как она возникла, почему она приобрела такой резонансный масштаб, почему она так динамически взлетела, что за этим кроется.

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Мнения разные — от разговоров о новой эре криптоэкономики, до полного скептицизма в этом плане. Кто-то даже говорит у нас в стране — давайте токенизируем всю Молдову, которые будут продаваться как национальные токены.

Отвечая на вопрос о надежности новых технологий и обвале курса биткоина, специалист подчеркнул, что эти технологии серьезные.

"Мы являемся свидетелями очередного технологического витка, который показал, что существуют технологические возможности, на которых можно строить альтернативные системы доверия. Другой аспект — рост и падение курса, например, биткоина, носит не технологический, а социально-экономический характер", — отметил молдавский эксперт.

Первый биткоин-банкомат в Тель-Авиве, Израиль, архивное фото
© AFP 2018/ JACK GUEZ
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Мир будет двигаться в направлении интеграции технологий — к децентрализованной системе — это, может быть, блокчейн, может быть, появятся какие-то другие механизмы, которые обеспечат ликвидацию единого центра управления, чтобы система управлялась на основе консенсуса. На сегодняшний день централизованные систем становятся неконкурентоспособными.

"Роль государства существенно снижается, чему мы сегодня являемся свидетелями", — отметил Александр Донос.

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По мнению белорусского эксперта, создателя первой белорусской криптовалюты "Taler" Дениса Лавникевича, после появления в 2009 году технологии блокчейн и первой ее реализации — биткойна, человечество столкнулось с новой реальностью. Сегодня, по его мнению, мы являемся свидетелями нового витка эволюции денег, если рассматривать деньги, как технологию и вообще в сфере обмена информацией.

"Новая реальность такова, что если она противоречит интересам государства, то тем хуже для государства", — отметил Лавникевич.

Консультант по криптовалютным рынкам Intelligent Crypto Fund Александр Цингиссер также отметил, что криптовалюта — это сегодня объективная реальность, она в той или иной степени войдет в нашу повседневную жизнь и государство, тем или иным образом, интегрирует эту субстанцию в нашу повседневную жизнь и экономику.

Биткоин
© Fotolia/ Thodonal
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Резюмируя беседу, эстонский журналист Александр Григорьев, подчеркнул, что "2018 год будет непростым и интересным для населения всей планеты и для государств, потому что государствам придется решать вопрос как найти компромисс, как говорится, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, в том плане — насколько позволить криптовалютам войти в каждодневную жизнь населения — чтобы она была доступна не только "боярам", но и всем жителям Земли".

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Теги:
жулики, виртуальные деньги, криптовалюта, финансовая пирамида, финансы, мошенники, биткоин, деньги
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