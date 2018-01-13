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Пенсионерка в супермаркете

Раскрыт секрет "низкой инфляции" в Молдове

© Sputnik/ Александр Кряжев
Экономика
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Почему терпимые статистические данные об инфляции в Молдове не соответствуют реальным ощущениям людей при походе в магазин

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik, Наталья Иовва. Согласно данным Национального бюро статистики, средние потребительские цены в ноябре 2017 года увеличились на 0,7%. Годовая инфляция (с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г.) составила 7,3%. Согласно прогнозам Нацбанка, средняя инфляция в 2017 году должна составить 6,5%.

Почему вроде бы несущественно выросшие по статистике цены начинают кусаться в магазинах? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил депутат парламента, член постоянной парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко. 

Супермаркет
© Sputnik/ Maksim Blinov
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Наш собеседник признал, что действительно существует хитрость, которая искажает истинное положение вещей. По его мнению, официальные данные о росте цен в Молдове можно сравнить со средней температурой по больнице. Если посмотреть по температуре в целом, пациенты здравствуют, прикидываясь больными, хотя на самом деле кто-то бредит в горячке, а кто-то уже умер.

"Если посмотреть на статистику, то в процентном соотношении рост небольшой, где-то 5-6%. В денежном выражении это на пять-шесть леев с каждой сотни. Казалось бы, мы не должны чувствовать. Но статистика считает все цены: на авиаперелеты, продукцию тяжелой и легкой промышленности, электронику, мебель и так далее. В этом и хитрость", — сказал Владимир Односталко.

По подсчетам депутата, среднестатистический молдавский пенсионер потребляет до 100 продуктов и услуг. Сюда входит все: от счетов за коммуналку до продуктов питания и медикаментов. Пенсионеры не летают на самолетах и не ездят на поездах, не покупают смартфоны и прочие гаджеты, но чувствуют повышение цен больше всех. 

Пенсионерка, архивное фото
© Sputnik/ Валерий Мельников
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"Большое количество людей вращается вокруг одного параметра цен, и тут происходит обман. С одной стороны, статистика показывает 2-3-4% роста цен, а на практике, когда мы заходим на рынок или в магазин, мы видим совершенно другую картину", — добавил депутат.

С этой хитростью надо бороться, уверен собеседник. Для этого необходима концептуальная реформа сбора статистических данных.

"Нам нужно разобраться и вычислить тот количественный набор услуг и продуктов питания, которым реально пользуется каждая категория населения. Считать инфляцию и индексировать пенсии надо исходя из этих расчетов, а не исходя из того, что, условно, в прошлом году комплект мебели стоил 10000 леев, а в этом 10500 леев. Пенсионеры не покупают мебель, а это почти 700 тысяч человек", — резюмировал собеседник.

Национальный банк Молдовы снизил прогноз годовой инфляции на 2018 год на 0,4 процентных пункта — с 4,4% до 4%.

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Теги:
пенсионеры, рост цен, цены, инфляция, Владимир Односталко
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