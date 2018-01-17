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Молдавский лей

Курс валют 2018: предвыборная пора, или что ждет молдавский лей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (19)
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Судьба молдавского лея в предвыборном 2018 году: что ждет валютные пары лей/доллар и лей/евро

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik, Елена Комолова. Молдавский лей продолжает начатую в прошлом году тенденцию по укреплению к таким тяжеловесам, как доллар и евро. Заметнее всего лей наступал на пятки "американцу". За год нацвалюта отвоевала свои позиции у доллара примерно на три лея. К евро лей, после продолжительных метаний, укрепился практически на 50 банов. Корреспондент Sputnik попытался разобраться, что происходит с молдавским леем, и каковы прогнозы поведения национальной валюты на ближайшее время, учитывая, что нынешний год является предвыборным.

Курс валют
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Чем объясняет укрепление лея Минэкономики

"Свободное падение" нацвалюты подтверждают и данные ежемесячного отчета министерства экономики и инфраструктуры республики.

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По информации ведомства, с начала 2017 года национальная валюта подорожала по отношению к доллару в номинальном выражении на 14% (с 19,98 лея за один доллар на 1 января 2017 года до 17,1834 на конец ноября того же года). А по отношению к евро молдавский лей укрепился на 2,6%.

Основные факторы, которые определили такую динамику, как отмечают специалисты Минэкономики, заключаются в увеличении экспортных поставок и денежных переводов молдавских мигрантов из-за рубежа. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках, а также денежную политику Нацбанка республики.

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Запас валютных резервов Национального банка Молдовы на конец ноября 2017 года составил два миллиарда 726,1 миллиона долларов, увеличившись на 23,6% в сравнении с показателями 2016 года.

Курс лея оторван от реальности

С точки зрения директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, официальный курс валюты, который устанавливает Национальный банк, особенно в последнее время, несколько оторван от тех тенденций, которые существуют в национальной экономике.

Экономика
© PIXABAY / stevepb
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"Первая причина или первая опасность, о которой мы должны помнить, и о которой почему-то мало говорят, у нас очень высокая норма обязательных резервов. Она необычайно высока — 40%. Таким образом, у нас существует законсервированная достаточно большая по объему денежная масса", — сказала Шеларь.

По ее словам, эти деньги в любой момент, если сокращаются обязательные резервы в Национальном банке и, если будет соответствующее решение, могут появиться в национальной экономике.

"Если эта леевая масса появится, то, естественно, курс лея будет укрепляться", — отметила эксперт, пояснив, что будет достаточно устойчивый приток национальной валюты, поэтому инвалюты будет меньше и лей продолжит укрепляться.

Курс зависит от развития экономики

Как подчеркнула экономист, с другой стороны, возможно и иное развитие ситуации.

Лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Я бы сказала, что это 50/50. Несмотря на наличие денежных средств для кредитования экономики, молдавские банки неохотно кредитуют, в частности, юридических лиц. Процентная ставка пусть незначительно, но снижается. Но это снижение процентной ставки не отражается на адекватном кредитовании или спросе на кредиты, особенно со стороны юридических лиц", — сказала Шеларь.

По мнению специалиста, курс пары лей/доллар зависит, прежде всего, от ситуации, которая будет развиваться в экономике с точки зрения бизнес-климата.

"Если экономические агенты начнут брать кредиты на развитие бизнеса, то вполне вероятно, что эти позитивные тенденции будут продолжены, или, по крайней мере, резкого обесценивания лея, как это было несколько лет назад, не произойдет", — добавила эксперт.

Предвыборная экономика Молдовы

Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдовы. В стране грядут выборы в высший законодательный орган страны. Как ожидается, выборы в парламент Молдовы могут состояться либо в конце текущего года, либо в начале 2019 года.

По словам Шеларь, "как правило, внутренние традиции Молдовы показывают, что предвыборный год — это год пиара экономики".

"Реальной экономики как бы нет, есть, скорее, политическая экономика. Поэтому мне кажется, что все зависит от того, как будет развиваться политико-экономическая ситуация в стране", — сказала экономист, добавив, что от этого будет зависеть и курс валют.

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Эксперт отметила, что "курсовой политики у Национального банка Молдовы нет". По ее словам, основная цель НБМ — контролировать уровень инфляции, то есть уровень цен в экономике.

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"Наша экономика очень открытая и, бесспорно, это связано и с валютным курсом. Но поскольку, по крайней мере, формально курс в Молдове устанавливается на рынке, то есть в зависимости от спроса и предложения на валюту, то в этом смысле значительное влияние может оказать решение банка на снижение нормы обязательных резервов. Произойдет это, и если вообще произойдет, сказать трудно. Пока каких-то таких посылов со стороны Национального банка по этому поводу нет", — заключила Шеларь.

Тема:
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Теги:
предвыборный год, каким будет курс доллара в 2018 году, выборы в парламент, курс валют, доллар, молдавский лей, евро, выборы, Галина Шеларь, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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