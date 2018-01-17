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Приднестровский республиканский банк (ПРБ), Тирасполь

Приднестровский Центробанк объяснил рост цен в регионе

© Sputnik/ Ирина Ляхова
Экономика
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Центральный банк Приднестровья подвел итоги 2017 года и проанализировал ситуацию с увеличением цен на внутреннем потребительском рынке

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье за 2017 год отмечено увеличение стоимости многих видов товаров, но особенно продовольственных — средние цены на продукты питания (включая алкоголь) повысились почти на 20%. Такой рост Центробанк Приднестровья в своем анализе-обзоре объясняет усилением влияния сезонных и административных факторов в сфере продовольственных товаров, обусловленным неблагоприятными погодными условиями, а также динамикой цен на рынках основных стран-поставщиков.

"Повышательная ценовая динамика на внутреннем потребительском рынке коррелировала с общемировыми тенденциями. Так, в 2017 году среднегодовое значение индекса ФАО, отражающего изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров, составило 174,6 пункта, что на 8,2% выше, чем в 2016 году", — поясняют в банке.

Наибольший рост среди продовольственных товаров в Приднестровье отмечен по плодоовощной продукции — почти на четверть. При этом цены на овощи увеличились в среднем на чуть более 33%, фрукты и цитрусовые — на 18,5%. По данным Центробанка, аналогичная динамика наблюдалась на рынках стран-партнеров.

"Овощи подорожали на 39,4% в Молдове, 24,7% в Украине, 13,3% в Беларуси. Стоимость фруктов в рассматриваемых странах возросла более существенно, чем на рынке Приднестровья: +34,5% в Украине, +27,6% в Беларуси, +22,6% в Молдове", — отмечается в обзоре.

Памятник Суворову в Тирасполе. Приднестровье
© Sputnik/ Ирина Ляхова
В Приднестровье подвели итоги экономической активности

Рост цен в Приднестровье затронул также сектор продуктов животного происхождения. Например, стоимость молочной продукции выросла на 14%, сливочного масла — на чуть более 37%. Тенденция повышения цен была отмечена и на мировом рынке молочной продукции, что также главным образом определялось ростом цен на масло. В результате сокращения внутреннего производства фиксировалось удорожание яиц — по итогам года почти на 13%.

По данным обзора Центробанка, в части продуктов питания, стоимость которых в большей степени зависит от рыночной конъюнктуры, масштаб цен увеличился почти на 18%. Во многом это стало следствием подорожания рыбо- и мясопродуктов, а также алкогольных напитков.

Увеличение цен отмечалось в 2017 году также в непродовольственном секторе. Значительно выросла стоимость товаров бытовой химии, моющих средств, телерадиотоваров и стройматериалов.

"В сторону повышения также корректировались цены на медикаменты, что отчасти связано с ростом цен на фармацевтическую продукцию в Украине (+6,1%), которая является одной из основных стран-поставщиков товаров на территорию Приднестровья", — говорится в обзоре.

Центробанк резюмировал, что общий уровень цен в 2017 году преимущественно определялся действием рыночных факторов, которые были связаны как с импортируемой инфляцией, проведенной девальвацией приднестровского рубля, так и с накопленными инфляционными ожиданиями населения и экономических агентов.

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