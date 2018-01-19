Экономические итоги в Молдове: чего ждать дальше

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. "За последние 25 лет структура экономики Молдовы не меняется", — заявила экономист Галина Шеларь в пресс-центре Sputnik Молдова в ходе пресс-конференции об экономических итогах 2017 года в Молдове.

Продолжительная стагнация экономики

По словам экономиста, структура экономики Молдовы ориентирована на внутренний спрос. Но внутренний рынок, как отметила Шеларь, ограничен и это создает сложности для нашей экономики.

"Мы растем за счёт сектора услуг, а экспортируем, в основном, товары. Причем доля товаров в нашей экономике устойчиво снижается от года к году. В кризисном 1998 году доля товаров в нашем ВВП превышала 40% — это сельское хозяйство и промышленность. Сейчас мы, примерно, на уровне 25%", — объяснила специалист.

Она добавила, что под услугами у нас подразумевается: торговля, общественное питание и непроизводительные, как — здравоохранение и образование, которые не создают реальную добавленную стоимость. Эта структура, как считает Шеларь, по-прежнему не ориентирована на экспорт.

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Другой экономист Виктор Чобану подчеркнул, что Молдова все также зависима от внешнего мира — у нас практически нет ни одного вида деятельности, который бы тем или иным образом не зависел от импорта. Это по причине отсутствия собственных энергоресурсов.

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"Наша экономика построена только на импорте, на внутреннем потреблении. Мы экспортируем на два миллиарда, а импортируем на четыре миллиарда", — сказал Чобану.

Цены растут, несмотря на укрепление лея

Шеларь отметила, что на протяжении всего 2017 года молдавский лей устойчиво укреплялся в отличии от 2015 и 2016 годов, а доллар и евро обесценивались и, несмотря на это, цены не снизились. По данным последних лет цены повышались из-за девальвации лея, затем после стабилизации национальной валюты они все-равно не снижались.

"У нас курсы валют не носят объективного характера. Мы понимает, что валюта обесценивается или, наоборот, укрепляется в том случае, когда крупные игроки ее покупают или продают. За этим всегда стоит то, что, либо наше правительство ожидает валютных поступлений в бюджет, либо нет. В зависимости от этого колеблется наш курс относительно реальных доходов нашего населения", — пояснил Чобану.

Евроинтеграция — это популизм

На фоне слабой экономики нашей страны, многие политики и граждане возлагают большие надежды на Европейский Союз (ЕС), вступление в который, якобы поможет молдавской экономике. О желании подать заявку на вступление говорил и премьер Молдовы Павел Филип.

"На моей памяти второй или третий премьер говорит о том, что вот-вот мы подадим заявку на вступление, но это уже не смешно. Потому что мы ни по каким критериям не соответствуем требованиям ЕС. Это просто популистские заявления. От представителей правительства не хотелось бы такого слышать. Ведь они представляют себе ситуацию, где мы находимся и как реально происходит процесс интеграции в какие-либо структуры", — уточнил Чобану.



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Он объяснил, что с момента подписания закона об ассоциации с ЕС в молдавской экономике не произошло качественного роста и ни одного скачка, лишь определенная переориентация.

"Доля экономических отношений с СНГ снизилась, а с странами ЕС повысилась. Это ни привело ни к какому скачку, показатели ВВП остались, примерно, на том же уровне. Мы только сейчас подходим к уровню более успешных 2013-2014 годов. Сейчас Молдова занимает место по показателю ВВП примерно на 140-м месте, с ней соседствуют страны Африки", — заявил экономист.

Шеларь в свою очередь добавила, что интеграционный должен быть взаимным. По ее мнению, если говорить об интеграционном проекте — первым и больше получает сильнейший партнер. Как полагает Шеларь, в какой бы мы союз не стремились, выгоду мы будем получать вторыми. А это жесткое разделение стремлений и политизация молдавской экономики, по ее мнению, препятствует интеграции в мировую экономику.