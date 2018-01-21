Почему зарплаты и доходы молдаван не успевают за ростом цен

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Зарплаты граждан Молдовы в 2018 году увеличатся, соответствующее постановление правительства республики уже опубликовано в "Официальном мониторе".

© Sputnik / Miroslav Rotari Об итогах экономического развития Молдовы в 2017 году

Там же названа любопытная цифра: 6 тысяч 150 леев, именно такая будет среднемесячная зарплата по стране, обещают в правительстве. Для сравнения: по документам в прошлом году среднестатистическая месячная зарплата в Молдове была на уровне 5 тысяч 300 леев, потом ее "подняли" еще на 300 леев. Получается, что в нынешнем году в процентном соотношении средняя зарплата по экономике увеличится на 16%, а в сравнении с прогнозом полугодовой давности — на 9,8%. В процентах все выглядит красиво.

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И хотя получки растут, но не все граждане Молдовы могут похвастать, что жить стало лучше. Почему складывается такая парадоксальная ситуация порассуждала директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"Зарплаты и доходы граждан не успевают за ростом цен ",- заявила экономист на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова в пятницу, отметив, что население Молдовы не стало жить лучше.

Как считает эксперт, когда нацвалюта начинает укрепляться — цены замирают. Она напомнила, что в 2014 и 2015 годах уровень среднегодовых цен резко взлетел — почти на 15%.

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"В позапрошлом году валюта стабилизировалась, а цены почти не росли, то есть они сохранялись на том уровне, когда они подскочили. Сейчас происходит обесценивание валюты по отношению к 2016 году — опять скачок цен. Здесь более-менее понятно. Почему? Во-первых, цены не меняются относительно 2015 года. Во-вторых, растут цены на услуги", — сказала Шеларь.

По ее словам, "отсюда следует, что зарплаты и доходы растут, но медленнее, чем цены, то есть они не успевают за уровнем цен".