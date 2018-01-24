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Евразийский или европейский вектор: что выбирают граждане Молдовы

© МПА СНГ
Экономика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (75)
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Исследование показало число сторонников евразийской интеграции Молдовы в сравнении с теми, кто выступает за евроинтеграцию

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Количество сторонников евразийской интеграции в Молдове превышает число выступающих за европейский вектор развития, свидетельствуют данные опроса "Vox Populi", проведенного Ассоциацией социологов и демографов и представленного в среду. 

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Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум и гражданам страны было предложено выбрать один из двух вариантов, то за вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) высказались бы 42,5% респондентов, а за членство Молдовы в Евросоюзе — 37,6% опрошенных. В тоже время 7,1% против обоих предложенных вариантов, 4,3% не приняли бы участие в голосовании, а 8,5% с выбором не определились.

При этом, статистика показывает, что количество сторонников евразийского вектора развития Молдовы растет (2016 год – 41,1%, 2017-й – 42,2%, 2018-й – 42,5%), а число тех, кто выступает за сближение с ЕС, — нестабильно. В 2016 году это 38,5% опрошенных, в 2017-м – 36,1%, а в 2018-м – 37,6%.

Опрос проводился с 2 по 18 января. В нем приняли участие 1793 человека из 91 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 2,4%. Второй этап запланирован на сентябрь-октябрь 2018 года.

Тема:
Молдова и ЕАЭС (75)

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Теги:
выбор, опрос, ЕАЭС, Ассоциация социологов и демографов, ЕС, Молдова, Политика
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