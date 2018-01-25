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Пенсионеры

Куда завела Молдову пенсионная реформа: как живут пенсионеры

© Sputnik / Nicu Goncear
Экономика
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Пенсионная рулетка - жить или выживать, - каковы первые итоги внедренной в Молдове пенсионной реформы

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Прошло чуть больше года с момента принятия парламентом Молдовы пенсионной реформы. Эти изменения всколыхнули молдавскую общественность, вызвав волну критики. Среди прочего, реформа предполагает постепенный переход к единому пенсионному возрасту. Первое повышение произошло в июле 2017 года. Что изменилось за год, повысился ли размер выплат и стали ли люди жить лучше, рассказал депутат молдавского парламента Молдовы Владимир Односталко.

Молдавские судьи "живут в шоколаде"

Как отметил парламентарий, среди "ноу-хау" пенсионной реформы — "право работающих пенсионеров на перерасчет пенсии, валоризация пенсий, возможность выхода на пенсию досрочно, справедливое соотношение размера минимальной потребительской корзины и минимальной пенсии, удаление неравенства в начислении пенсий судьям, прокурорам, министрам и другим, с одной стороны, и врачам, учителям, работникам сельского хозяйства, культуры и так далее, с другой стороны".

В реальности, как подчеркнул Односталко, спустя год после внедрения реформы "бывшие судьи, прокуроры, министры продолжают получать самые высокие пенсии". Он напомнил, что, согласно принятому закону, пенсии судьям "должны исчисляться из всего периода деятельности". Однако летом прошлого года Конституционный суд решил, что пенсия у служителей Фемиды должна быть специальной.

"Теперь судьям выплачивается 50% из кассы социального страхования, и 50% из государственного бюджета", — отметил Односталко.

Почему решили повысить пенсионный возраст?

Депутат обратил внимание, что число пенсионеров в Молдове продолжает расти.

"За два года количество пенсионеров выросло на 36 тысяч. Для решения вопроса снижения количества пенсионеров, правительство увеличило возраст выхода на пенсию до 63 лет, как для мужчин, так и для женщин. При этом, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67,5 лет", — сказал депутат.

Он констатировал, что таким образом, после выхода на пенсию человек может воспользоваться ею не так долго.

Пенсионер
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
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"Не совсем официально принято решение по сокращению любыми способами количества пенсионеров-инвалидов… За два года их стало меньше на 5,2 тысячи", — добавил Односталко.

Выборочные валоризация и пересчет пенсий?

Как считает депутат, "пенсии "валоризировали" по-своему и не для всех".

Ранее власти заявляли, что выплаты повысят на 40%, а размер минимальной пенсии увеличат на 37% для 129 тысяч пенсионеров. Однако, как подчеркнул депутат, этого не произошло.

"Цифры говорят следующее: согласно данным статистики средняя пенсия по республике была увеличена на 9,5% и это с учетом плановой индексации в 6,8%", — сказал Односталко.

По его словам, о пенсионерах, вышедших на пенсию до 1 января 1999 года, кажется, и вовсе забыли, а ведь все они ранее выплачивали социальные взносы. Как отметил депутат, "им ничего не повысили".

Он обратил внимание, что закон предусматривает право на перерасчет пенсии раз в два года для работающего пенсионера. Однако, как пояснил парламентарий, правительство установило эту норму только для пенсионеров, которые вышли на пенсию с 1 января 2017 года.

Депутат возмутился, что почти 200 тысяч работающих пенсионеров, у которых пенсия ниже расчетного прожиточного минимума, не имеют право на перерасчет пенсий.

Инвалидность – битва за выживание

Ранее в правительстве утверждали, что пенсия по инвалидности будет увеличена на 39%.

"Что в реальности? Если на 1 января 2016 года средняя пенсия по инвалидности была 993,42 лея, на январь 2017 средняя пенсия по инвалидности одна тысяча 18 леев 30 банов и на 1 января 2018 – тысячу 149 леев 35 банов, то это не как не 39%, а только 15,5%", — сказал Односталко.

Он обратил внимание, что при этом, лицам с ограниченными возможностями требуется также специализированное лечение, медикаменты (а полис медицинского страхования очень часто не покрывает потребности в лечении), путевки в санаторий, профилакторий.

"Люди ждут годами. Большинство из инвалидов не могут работать, соответственно у них нет дополнительных источников дохода. В то время, как уровень старения населения растет, экономически активное население уменьшается, правительство все больше и больше вгоняет страну в социальный коллапс", — заключил депутат.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (238)

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Теги:
реформа, пенсионеры, Общество
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