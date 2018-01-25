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Когда Молдова получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

© REUTERS/ Dado Ruvic
Экономика
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В ожидании макрофинансовой помощи: премьер Молдовы прокомментировал ситуацию с очередным денежным вливанием Евросоюза

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип надеется, что первый транш макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза республика получит не позднее марта-апреля этого года.

Экономика
© Fotolia/ violetkaipa
Что будет с госдолгом Молдовы в ближайшие три года

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Деньги должны были начать поступить в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС опять забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами.

Когда будут деньги?

"Ничего не изменилось. Эта макрофинансовая помощь должна поступить в Молдову тремя траншами. У нас есть и условия на получение каждого транша. На первый транш поставлены 10 условий, которые уже реализованы. Мы направили письмо и ждем оценочную миссию", — сказал Филип на пресс-конференции в четверг.

По его словам, по итогам этой оценки будут все предпосылки для получения первого транша макрофинансовой помощи.

"Не надо ставить вопрос: "получим ли мы деньги?", а вопрос в том, когда мы получим первый транш макрофинансовой помощи. И надеюсь, что это произойдет не позднее марта-апреля", — добавил Филип.

Влад Нани
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Сколько должен государству каждый житель Молдовы?

Эксперты подсчитали, какую сумму должен уплатить каждый гражданин Молдовы, если распределить общую сумму госдолга на все население страны. Так, по данным портала Budgetstories, если в 2007 году каждый житель республики должен был оплатить государству примерно четыре тысячи 209 леев, то уже в 2016 эта сумма увеличилась в четыре раза. Так, если распределить на каждого гражданина республики государственный долг, то он должен выплатить 16 тысяч 713 леев (примерно 965 долларов). Дальше, как говориться, — больше…

Если учесть, что общая сумма госдолга в 2017 году значительно увеличилась в сравнении с прошлым годом, то, понятно, что и населению придется платить больше.

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Теги:
макрофинансовая помощь, ожидание, госдолг, деньги, кредит, Павел Филип, Евросоюз, Молдова
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