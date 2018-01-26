Газовый вопрос: когда газопровод Яссы-Унгены продлят до Кишинева

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Продление до Кишинева ветки газопровода Яссы-Унгены должно завершится до конца 2018 года, заявил вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Юрие Лянкэ в пятницу на пресс-конференции посвященной его поездке в Брюссель.

По его словам, правительство республики взяло на себя четкое обязательство о том, что газопровод Кишинев-Унгены должен быть построен до конца этого года.

"Сделаем все возможное, чтобы до конца года то, что мы начали в 2013 году, построив газопровод Унгены-Яссы, будет продолжено и продлим ветку до Кишинева", — сказал Лянкэ, добавив, что, по его мнению, таким образом, Молдова повысит свою энергобезопасность.

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались бессмысленными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой понадобится более 100 миллионов евро. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров. О том, по какой цене в республику будет поступать румынский газ, учитывая, что ветку продлят до Кишинева, пока речи не идет.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории. Что касается энергетической части соглашения, то она предполагает реализацию первого соединения электросетей на юге Исакча (Румыния) — Вулкэнешты — Кишинев.