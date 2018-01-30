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В Приднестровье обсудили итоги года для предпринимателей

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Экономика
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Глава правительства непризнанной ПМР встретился с представителями бизнес-среды региона

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В 2017 году налоговая нагрузка на предприятия Приднестровья снизилась до 28%. Об этом сообщил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов на встрече с руководством Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП), рассказали в правительственной пресс-службе.

"В прошлых годах этот показатель налоговой нагрузки достигал 35%. По итогам 2017 года он снизился до уровня 28%. Вместе с этим налоговые доходы увеличились на 200 млн. приднестровских рублей ($12,5 млн.)", — отметил Мартынов.

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье намерены ввести налоги в два этапа

Глава исполнительной власти подчеркнул, что встречи с организацией носят конструктивный характер. Только в прошлом году благодаря совместной работе удалось выработать ряд решений, направленных на развитие реального сектора экономики.

"Это и системные меры в части снижения налоговой нагрузки, и меры, связанные с упрощением таможенного регулирования", — сказал Александр Мартынов, добавив, что в настоящее время совместно разрабатывается также Налоговый кодекс.

По мнению исполнительного директора СПАПП Владимира Берковича, снижение налоговой ставки по ряду отраслей в прошлом году положительно сказалось на состоянии предприятий.

Директор ЗАО "Софтшуз" Юрий Чебан обратил внимание на то, что организованная правительством Приднестровья в декабре прошлого года встреча в Москве с ООО "Деловая Россия" принесла свои плоды.

"Мы получили достаточно много информации, как нам действовать на российском рынке", — констатировал бизнесмен.

Теги:
налог, Александр Мартынов, Молдова, Приднестровье
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