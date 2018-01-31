Нацбанк Молдовы принял важное решение, - что ждет граждан страны

Что произойдет с ценами и что будет со ставками по кредитам и депозитам: в Национальном банке Молдовы рассказали о принятом решении по денежной политике

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение, касающееся денежной политики, и пересмотрел прогноз инфляции на текущий и следующий годы.

"Исполнительный комитет Национального банка Республики Молдова на заседании о денежной политике решил сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне в размере 6,5% годовых", — сообщил первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.

По его словам, остались неизменными и ставки по кредитам overnight — 9,5% и по депозитам overnight — 3,5%.

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Мунтяну добавил, что также Нацбанк решил сохранить норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

Как отметил чиновник, решение принято на основе последнего макроэкономического анализа и предположений нового прогноза инфляции на среднесрочный период. "Он предусматривает несущественное замедление темпов роста экономической активности в 2018 и 2019 годах, обусловленных преимущественно дезинфляционным давлением со стороны совокупного спроса, а также влиянием высокой базы в 2017 году", — сказал Мунтяну.

Как подчеркнул первый вице-президент Нацбанка, "согласно текущему прогнозу годовой уровень инфляции продолжит сокращаться с 7,3%, зарегистрированных в декабре 2017 года, до примерно 2,5% в четвертом квартале 2018 года".

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"Впоследствии он вернется в пределы вариативного интервала ±1,5 процентных пункта от целевого показателя среднесрочной инфляции в 5% во втором квартале 2019 года. Таким образом, инфляция составит в среднем 3,7% и 4,7% в 2018 и 2019 годах, соответственно", — заключил Мунтяну.