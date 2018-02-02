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Газпром

Президент Молдовы рассказал, насколько должен быть понижен тариф на газ

© Sputnik/ Максим Блинов
Экономика
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Сколько граждане Молдовы будут платить за газ: глава республики раскрыл скобки, на сколько должны быть снижены тарифы на "голубое топливо"

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что тариф на газ для конечных потребителей должен был давно понижен. Кроме того, глава республики уверен, что есть все предпосылки для гораздо большего удешевления "голубого топлива". Об этом глава республики заявил в четверг в интервью одному из местных телеканалов.

"Снижение тарифа обязательно. И оно должно было произойти гораздо раньше. Думаю, что еще полгода назад тарифы могли быть понижены. Сейчас "Молдовагаз" платит Газпрому порядка 180 долларов за тысячу кубометров, а конечные потребители – 350-370 долларов. Логичный вопрос, почему?", — отметил Додон.

Он подчеркнул, что несмотря на снижение "Газпромом" цены на газ для Молдовы практически вдвое, конечные потребители стали платить по счетам больше.

Газораспределительная станция
© Sputnik/ Егор Еремов
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"Некоторые приводили аргументы о том, что обесценилась национальная валюта –лей был 10-12, а стал 20, но сейчас он 17", — сказал Додон.

Молдавский лидер отметил, что, учитывая валютные скачки, есть все предпосылки резерв для существенного снижения тарифа на газ.

"Если обобщить, то понижение тарифа должно произойти. А на сколько на 25, 30 или 35 процентов? Думаю, после того как к регулятору обратилось правительств и "Молдовагаз", будут представлены подсчеты и у нас произойдет снижение тарифа. Думаю, что резервы для снижения тарифа куда больше. Может быть и 30%, то есть с 7 до 5 леев. Это ощутят все, потому что если уменьшится тариф на газ, то по цепочке подешевеют коммунальные услуги, отопление и так далее", — сказал Додон.

Он также напомнил о переговорах с главой российского концерна "Газпром" Алексеем Миллером и просьбу молдавского лидера сделать дополнительную скидку республике на закупку газа. Как отметил Додон, со снижением цены на российский газ тариф на голубое топливо для молдавских потребителей – физических и юридических лиц снизится на 10-15%.

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Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. Он отметил, что надеется в ближайшее время будет принято решение.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (286)

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Теги:
тариф, газ, Игорь Додон, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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