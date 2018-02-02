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Возвращение Молдовы на рынок России: первые результаты 2017 года

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Экономика
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Торговля Молдовы с Российской Федерацией и Европейским союзом – ситуацию комментирует президент республики Игорь Додон

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Несмотря на то, что по статистике поставки на рынки стран ЕС значительно превышают таковые в СНГ, наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от контактов с традиционными восточными партнерами — странами Содружества, а именно Россией.

"Мы нуждаемся в поддержании торговых и дружественных связей и с Западом, и с Востоком, но официальные цифры ясно демонстрируют, что наибольший объем добавленной стоимости молдавская экономика получает от контактов с нашими традиционными восточными партнерами", — написал Додон в своем блоге.

Он отметил, что за 11 месяцев 2017 года молдавский экспорт составил около 2,2 миллиарда долларов, из которых 66% — доля ЕС и 20% — СНГ.

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"На первый взгляд, поставки на рынки стран ЕС значительно превышают таковые в СНГ. Но при более детальном анализе можно заметить некоторые интересные моменты", — отметил Додон, пояснив, что за 20 лет доля реэкспорта товаров, возвращенных/экспортированных после переработки на территории Молдовы, увеличилась с 6% до 30%.

При этом, как подчеркнул президент, "в страны СНГ республика экспортирует товары собственного производства, экспорт в ЕС — это почти на 40% экспорт товаров после переработки (то есть реэкспорт)".

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"Что касается рынков стран СНГ, то на туда экспортируется, по большей части, наша отечественная продукция, и это обеспечивает нам высокую добавленную стоимость. Основной рынок для таких поставок — Российская Федерация, и по основным товарным позициям в прошлом году был зафиксирован существенный рост", — пояснил Додон.

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В качестве примера он привел тот факт, что "в январе-ноябре 2017 года, по сравнению с 2016 годом, экспорт яблок на российский рынок вырос более чем в два раза и превысил 190 тысяч тонн (абсолютный рекорд за последние 20 лет). Экспорт яблок в ЕС в 31 раз меньше — 6,2 тысячи тонн". Что касается абрикосов, слив, персиков и винограда, как отметил Додон, то и по этим позиция доминирует отправка товаров в РФ.

"Экспорт в Россию абрикоса, сливы и персиков в январе-ноябре 2017 года составил 39 тысяч тонн, в ЕС — 19 тысяч тонн, или в 2 раза меньше. Отправка винограда в Российскую Федерацию — 40 тысяч тонн, в ЕС — 16 тысяч тонн, или в 2,5 раза меньше. Общий объем экспорта овощной продукции в целом (без бобовых) на российский рынок составил 6,4 тысячи тонн, в страны Евросоюза — немногим более 800 тонн, то есть в 8 раз меньше", — подчеркнул Додон.

По его словам, дальнейшее наращивание экспорта в Российскую Федерацию происходит по вину.

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"Нельзя отказываться ни от одного рынка, каждый доллар экспорта — это конкретные рабочие места. Но очень недальновидно делать ставку только на западные рынки и игнорировать реальность и потенциал восточных партнеров. Мы обязаны сохранить и вернуться на рынки стран СНГ, наращивая поставки наших товаров на западных и других рынках", — заключил Додон.

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Теги:
реальность, реэкспорт, статистика, экспорт, Игорь Додон, СНГ, ЕС, Молдова, Россия, Общество
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