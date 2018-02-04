Доллар продолжает шокировать: что ждет курс валют после выходных

Что происходит на валютном рынке - доллар продолжает слабеть по отношению к молдавскому лею: в обменниках разводят руками, а граждане, живущие на переводы из-за рубежа, держатся за головы и надеются, что "американец" начнет расти

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Молдавский лей не уступает и продолжает укрепляться по отношению к доллару. Официальный курс нацвалюты к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на понедельник, 5 февраля, составил 16,6685 лея, отыграв еще три бана. Евро лей, напротив, уступил шесть банов — до 20,8174 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нани: доллар держится на спекуляциях и аферах, поэтому и падает

К слову, ровно год назад, 5 февраля 2017 года, доллар стоил 19,9304 лея. То есть за год доллар подешевел на три с лишним лея.

Эксперты не берутся прогнозировать дальнейшее поведение национальной валюты. Впрочем, некоторые из них с уверенностью утверждают, что ни доллар, ни евро не вернутся к докризисным показателям, когда "американец" обходился в 12 леев, а "европеец" — 13-15 леев.

В выходные "американец" стоит 16,6901 лея, "европеец" — 20,7516 лея, российский рубль — 0,2965 лея, румынский лей — 4,4588 лея, а украинская гривна — 0,5991 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Курс валют 2018: предвыборная пора, или что ждет молдавский лей

Менять доллары или не менять?

Больше всего ситуация с укреплением молдавского лея не радует тех, кто живет за счет денежных переводов из-за рубежа. Для этой категории граждан продолжающиеся изменения нацвалюты становится драматичным, ведь вместе с укреплением лея сокращаются их доходы. Позитивный тренд лея заставляет понервничать и держателей валютных вкладов в банках республики. В условия укрепления национальной валюты многие граждане Молдовы задумались над тем, стоит ли сейчас обменивать валюту, или или запастись терпением и не предпринимать кардинальные шаги. Эксперты советуют не паниковать.

Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь считает, что "вклады в валюте вообще не стоит трогать". Она подчеркнула, что тем не менее "стоит придерживаться правила — нельзя хранить сбережения в одной валютной корзине". "Если есть возможность, то стоит держать депозиты и в национальной валюте (с точки зрения процентной ставки это самые выгодны вклады) и в иностранной", — считает Шеларь.

Что касается вопроса "менять или менять", эксперт отметила, что любое предпочтение в сторону той или иной иностранной валюты зависит от того, какую сумму человек может отложить надолго. "Если есть какая-то сумма денег, которая сохранена от зарплаты до зарплаты и человек знает, что в следующем месяце ему придется ее разменять на леи, то я бы не спешила покупать валюту. Почему? Потому что в материальной жизни мы расплачиваемся национальной валютой (расчеты в магазинах, за услуги и так далее), иностранную валюту используем, когда выезжаем за границу", — сказала Шеларь.

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