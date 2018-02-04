Экономика за счет трудовых мигрантов: сколько денег поступило в Молдову

Как трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы: топ-5 стран, откуда в республику поступает больше всего денег

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Потоки денежных переводов в Молдову продолжат расти. В декабре 2017 года объем банковских переводов трансфертов из-за границы в пользу физических лиц составил 106,22 миллиона долларов США, что на 13% больше в сравнении с показателями за аналогичный период прошло года.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером следует отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

На поступления из России в общей доли денежных переводов приходится более трети трансфертов. Сумма переводов из России составила по итогам декабря прошедшего года 33,77 миллиона долларов.

В тройке лидеров все также остаются Израиль и Италия. Их этих стран в Молдову поступило 18,1 миллиона долларов и 11, миллиона, соответственно. Из США в страну перевели около девяти миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали пять миллионов долларов.

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Специалисты Нацбанка отмечают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Молдавские экономические эксперты отмечают, что на протяжении 14 лет подряд объем денег, переводимых ежегодно в Молдову гражданами республики, превышал сумму средств, выплачиваемых в качестве заработной платы в стране.