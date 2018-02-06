Мясники Молдовы смотрят на Восток: кому нужна молдавская говядина

В 2017 году Молдова экспортировала мяса и мясных продуктов на сумму свыше 17 миллионов долларов: кто заинтересован в нашем продукте?

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik, Дарья Чернега. Животноводы, занимающиеся выращиванием на продажу живых бычков, рискуют столкнуться с нехваткой поголовья.

Об этом журналистам заявил глава Агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габери.

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В настоящее время на территории республики работают шесть крупных предприятий, задействованных в этом бизнесе. Как правило, они закупают молодняк в частном секторе, а затем откармливают его до нужной для продажи кондиции.

Габери считает, что, поскольку сельчане все меньше занимаются разведением домашнего скота, министерство сельского хозяйства должно отрегулировать политику в данной области. Этот вопрос приобрел актуальность в связи с тем, что молдавские животноводы наращивают поставки живых бычков в страны Ближнего Востока.

В частности, их закупают Ливан, Ирак, Египет, Катар, Саудовская Аравия.

"В декабре, после того, как мы отправили первую партию переработанного мяса, к нам приезжала миссия из Саудовской Аравии, которая в течение 10-ти дней детально проверяла все, что мы делаем: механизмы надзора со стороны государства, условия производства", — отметил руководитель ведомства

По его словам, сейчас молдавская сторона находится в ожидании результатов. Он считает, что в этом году существенно вырастет экспорт не только живых животных, но и переработанного мяса.

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Глава Национального агентства по безопасности пищевых продуктов отметил, что государство добивается того, чтобы в перспективе молдавские животноводы поставляли переработанное мясо напрямую в зарубежные супермаркеты. Это, по словам Габери позволит производителям получать большую прибыль. У других видов мяса шансов попасть на внешние рынки намного меньше.

"Если говорить об экспорте, то отмечу, что только у производства говядины есть перспектива выхода на зарубежные рынки, другие виды мяса сталкиваются с жесткой конкуренцией, поскольку не всегда условия в Республике Молдова позволяют быть конкурентоспособными. А у говядины есть большие перспективы, в первую очередь на рынке арабских стран", — рассказал Габери.

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В 2017 году Молдова экспортировала мяса и мясных продуктов на сумму свыше 17 миллионов долларов.