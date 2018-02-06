12:38 06 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Поиск
Работа птицефабрики

Мясники Молдовы смотрят на Восток: кому нужна молдавская говядина

© Sputnik/ Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (306)
33620

В 2017 году Молдова экспортировала мяса и мясных продуктов на сумму свыше 17 миллионов долларов: кто заинтересован в нашем продукте?

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik, Дарья Чернега. Животноводы, занимающиеся выращиванием на продажу живых бычков, рискуют столкнуться с нехваткой поголовья.

Об этом журналистам заявил глава Агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габери.

Курицы
© Фото: pixabay.com
Содержатся ли антибиотики и гормоны в мясе молдавских кур

Возвращение Молдовы на рынок России: первые результаты 2017 года>>>

В настоящее время на территории республики работают шесть крупных предприятий, задействованных в этом бизнесе. Как правило, они закупают молодняк в частном секторе, а затем откармливают его до нужной для продажи кондиции.

Габери считает, что, поскольку сельчане все меньше занимаются разведением домашнего скота, министерство сельского хозяйства должно отрегулировать политику в данной области. Этот вопрос приобрел актуальность в связи с тем, что молдавские животноводы наращивают поставки живых бычков в страны Ближнего Востока.

В частности, их закупают Ливан, Ирак, Египет, Катар, Саудовская Аравия.

"В декабре, после того, как мы отправили первую партию переработанного мяса, к нам приезжала миссия из Саудовской Аравии, которая в течение 10-ти дней детально проверяла все, что мы делаем: механизмы надзора со стороны государства, условия производства", — отметил руководитель ведомства

По его словам, сейчас молдавская сторона находится в ожидании результатов. Он считает, что в этом году существенно вырастет экспорт не только живых животных, но и переработанного мяса.

Мясо, архивное фото
© Sputnik/ Валерий Мельников
Ждать ли мясного кризиса в Молдове

Цены вверх: за что граждане Молдовы стали платить больше>>>

Глава Национального агентства по безопасности пищевых продуктов отметил, что государство добивается того, чтобы в перспективе молдавские животноводы поставляли переработанное мясо напрямую в зарубежные супермаркеты. Это, по словам Габери позволит производителям получать большую прибыль. У других видов мяса шансов попасть на внешние рынки намного меньше.

"Если говорить об экспорте, то отмечу, что только у производства говядины есть перспектива выхода на зарубежные рынки, другие виды мяса сталкиваются с жесткой конкуренцией, поскольку не всегда условия в Республике Молдова позволяют быть конкурентоспособными. А у говядины есть большие перспективы, в первую очередь на рынке арабских стран", — рассказал Габери.

В Кишиневе сносят рынки, но не советуются с горожанами>>>

В 2017 году Молдова экспортировала мяса и мясных продуктов на сумму свыше 17 миллионов долларов.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (306)

По теме

Сколько мяса, рыбы и хлеба в год съедает типичный кишиневец
Как приготовить вкуснейшее мясо на гриле - идеальный шашлык
Вниманию посетителей рынков: Кишинев снова травят мясом
Теги:
животноводческая продукция, мясо, Георге Габери, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

  • Мясокомбинат Раквере
    "Мясной" бунт

    Бессрочная забастовка началась на крупнейшем мясокомбинате Эстонии – чего требуют работники, и кто их поддерживает, выяснил Sputnik.

  • Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево
    Авиационная "блокада"

    Авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно – какие еще направления закрыты?

  • Проверка документов на паспортном контроле на таможенно-пропускном пункте Казбеги на грузино-российской границе
    Я не вернусь!

    Большая часть граждан Грузии, въехавших на территорию России в минувшем году, не покинули ее пределы – сколько грузин осталось?

  • Аркадий Джопуа
    Золото скифов

    Sputnik Абхазия узнал подробности находки могильника с драгоценностями – одного из крупнейших на всем восточном побережье Черного моря.

  • Грузовые контейнеры на порту в Китае, фото из архива
    Транзитный потенциал

    Азербайджан предлагает Китаю свои услуги в качестве страны-транзитера, а так же желает освоить необъятный китайский рынок – что думают об этом в Поднебесной?

  • В Армении военнослужащие отразили атаку на штаб военной базы ЮВО условной диверсионной группы.
    Отбились!

    Российские военные отразили атаку на штаб соединения на территории военного городка "Большая крепость" в Гюмри – что случилось на самом деле?

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

  • Предновогодний Владивосток
    Именем героя

    Одну из улиц Владивостока хотят назвать в честь сбитого в Сирии российского летчика – в качестве вариантов рассматривают Узбекскую и Хивинскую улицы.

  • Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
    Добро пожаловать!

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российские ВС.

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кишинев
Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает"
Парень сделал необычное предложение руки, сыграв роль наркоторговца
Парень сделал необычное предложение руки, сыграв роль наркоторговца
Кем не могут работать мигранты в России
Мигрант не пройдет: кому запрещено работать в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться