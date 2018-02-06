Новый рост цен в Молдове: кому не повезло на этот раз

Обновленные данные по ценам – за что на этот раз придется платить больше, чем раньше

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В период с 7 по 20 февраля максимальные розничные цены на бензин вырастут, а на дизтопливо слегка снизятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

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Согласно информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 18 леев 47 банов будет стоить 18 леев 62 бана. А дизельное топливо немного подешевеет с 16 леев 51 бана до 16 леев 48 банов.

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Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

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Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.