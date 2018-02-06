В Нацбанке Молдовы рассказали, как изменятся цены в 2018 году

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Молдове инфляция в 2018 и 2019 годах составит в среднем 3,7% и 4,7%, соответственно. Таков прогноз Национального банка республики.

Как подчеркнул первый вице-президент Нацбанка Владимир Мунтяну на брифинге во вторник, согласно прогнозу, ожидается относительно стабильная базовая инфляция. По его словам, она будет незначительно колебаться в пределах целевого показателя.

"Прогноз инфляции на среднесрочный период предполагает ее снижение до третьего квартала 2018 года и возвращение в пределы целевого показателя в 2019 году", — сказал Мунтяну.

По его словам, снижение уровня инфляции в этом году в основном будет обусловлено регулируемыми ценами и ценами на продукты питания.

© Sputnik/ Rodion Proca Новый рост цен в Молдове: кому не повезло на этот раз

Как отметил представитель Нацбанка, при составлении прогноза учитывались экономический рост в еврозоне — 2,2%, а также в Российской Федерации — 1,9%, курс доллара по отношению к евро — 1,2, курс доллара к российскому рублю — 57, рост цен на нефть марки Urals — более чем на 26%, удешевление продовольственных товаров.

В этом году, как отметил Владимир Мунтяну, ожидается дефляционное влияние регулируемых цен и цен на продовольствие, однако в 2019-ом тарифы и цены на продовольствие вырастут. А цены на топливо будут меняться, в зависимости от изменения базовой ставки и колебаний цен на мировых рынках.

Эксперты: согласно курсу валют, в Молдове давно должны были понизить тарифы>>>

При этом Мунтяну добавил, что годовой уровень инфляции упал с 7,9% и 7,6% в сентябре-октябре 2017 года до 7,3% в ноябре. "Этот уровень инфляции был зарегистрирован и в декабре. Сохранение инфляции на том же уровне вызвано в первую очередь быстрым рост цен на энергоресурсы в конце прошло года", — сказал чиновник.

По его словам, траектория годового уровня инфляции объясняется несколькими факторами, среди которых продовольственные товары, регламентированные цены и энергоресурсы.