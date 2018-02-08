Долларовая лихорадка: какова судьба молдавского лея в 2018 году

Валютный прогноз на 2018 год: сколько будет стоить доллар, и как поведет себя курс молдавского лея

КИШИНЕВ, 8 фев — Spurnik. Министерство экономики Молдовы констатирует: лей укрепляется. Под конец 2017 года национальная валюта отвоевала у доллара 14%, а у евро 2,6%. Таким образом, к "американцу" лей подорожал с 19,98 лея (в 1 январе 2017-ого) до 17,1834 лея в конце ноября.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Курс валют в Молдове: стоит ли бежать в обменники за долларами и евро

Что повлияло на такое поведение молдавского лея? Специалисты министерства экономики подчеркивают, что основные факторы, которые определили подобную динамику, заключаются в росте экспортных поставок и денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных рынках, а также денежную политику Нацбанка.

Запас валютных резервов Нацбанка республики на конец ноября прошлого года составил 2,72 миллиарда долларов, увеличившись на 23,6% в сравнении с показателем конца 2016 года.

В правительстве страны предполагают, что в 2018-2020 годы ожидается незначительное обесценивание молдавского лея. Таким образом, средний обменный курс молдавского лея к доллару составит 17,68 лея. Тогда как в 2020 году "американец" будет стоить уже 18,5 лея.

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Пока же как валютчиков, так и простых граждан, которые зависят от денежных переводов, новости об изменении курса доллара к лею шокируют. К этому дню покупка доллара в обменных кассах обходится от 16,53 до 16,6 лея, а продажа — от 16,64 до 16,7 лея.

"Поведение валютной пары лей/доллар полностью зависит от того, что происходит на валютных площадках. Говорить о том, что доллар начнет укрепляться пока рано. Когда это может произойти, мы не знаем", — заявил Sputnik один из представителей валютного рынка.

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Прогнозировать дальнейшее поведение молдавского лея экономические эксперты не берутся. Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что курс валют не сможет вернутся к докризисным показателям, когда "американец" обходился в 12-13 леев. Так, это означает серьезные проблемы для экономики. Другие, напротив, считают, что укрепление лея — позитивный тренд.