Гарантированный доход растет, но кто выживет на эти деньги

Его размер не дотягивает до прожиточного минимума, установленного в Молдове

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Размер ежемесячного гарантированного дохода в Молдове будет изменен. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

© Sputnik/ Вадим Русу Как научиться копить при любых доходах

Ведомство предлагает проиндексировать ежемесячный гарантированный доход на 6,6%.

"Согласно информации, поступившей от Национального бюро статистики, индекс потребительских цен в 2017 году по отношению к 2016-му составил 106,6%", — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

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На данный момент размер ежемесячного гарантированного дохода составляет 961 лей. Профильное ведомство предлагает проиндексировать его с 1 апреля 2018 года.

Начиная с этой даты, сумма увеличится до 1025 леев. Несмотря на повышение, гарантированный доход все равно остается значительно ниже прожиточного минимума, который определен в размере одной тысячи 833 леев. Прожиточный минимум для пенсионеров в свою очередь составляет в среднем тысячу 566,6 лея.