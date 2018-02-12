Чем обернется для Молдовы ситуация с долларом

Почему доллар лихорадит и что за этим может последовать в Молдове, комментарии экономиста

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Американский доллар на протяжении почти всего прошлого года девальвировался. В этом году "американец" укрепился ненамного. Что происходит с американской валютой и чем это грозит молдавской экономике и лею, объяснил экономист Виорел Гырбу.

"Курс доллара сейчас снижается в отношении практически всех валют, не только к молдавскому лею. Это связано с некоторыми аспектами международной политики", — заявил для Sputnik Молдова Гырбу.

Он добавил, что ситуация с долларом неблагоприятно сказывается на экономике многих стран.

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Однако, по его словам, Соединенные Штаты от этого могут выиграть, там может измениться экономическое положение. Как отметил Гырбу, имея более слабую валюту можно попытаться вернуть в страну производство товаров.

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По словам Гырбу, молдавский лей пока укрепляется, но это следствие валютной политики наших властей. Рано или поздно, как считает собеседник, падение доллара скажется и на молдавском лее, что может пагубно повлиять на всю экономику страны. В этой ситуации наши власти должны следить за курсом валют, чтобы не попасться врасплох.