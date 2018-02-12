Чем обернется для Молдовы ситуация с долларом

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Американский доллар на протяжении почти всего прошлого года девальвировался. В этом году "американец" укрепился ненамного. Что происходит с американской валютой и чем это грозит молдавской экономике и лею, объяснил экономист Виорел Гырбу.
"Курс доллара сейчас снижается в отношении практически всех валют, не только к молдавскому лею. Это связано с некоторыми аспектами международной политики", — заявил для Sputnik Молдова Гырбу.
Он добавил, что ситуация с долларом неблагоприятно сказывается на экономике многих стран.
Однако, по его словам, Соединенные Штаты от этого могут выиграть, там может измениться экономическое положение. Как отметил Гырбу, имея более слабую валюту можно попытаться вернуть в страну производство товаров.
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По словам Гырбу, молдавский лей пока укрепляется, но это следствие валютной политики наших властей. Рано или поздно, как считает собеседник, падение доллара скажется и на молдавском лее, что может пагубно повлиять на всю экономику страны. В этой ситуации наши власти должны следить за курсом валют, чтобы не попасться врасплох.