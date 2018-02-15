Фармацевтический гигант "Farmaco" возвращается на рынок Молдовы

Старейшая в Молдове фабрика медицинских препаратов Farmaco завершает техническое перевооружение и реконструкцию, сообщил для Sputnik руководитель предприятия.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Акционерное общество "Farmaco" возвращается на фармацевтический рынок Молдовы. Как сообщил Sputnik Молдова заместитель генерального директора предприятия Вадим Карауш, "ориентировочно осенью 2018 года должен завершиться процесс реконструкции". В настоящий момент идет этап получения для предприятия международного сертификата GNP.

У фабрики непростая история. В 1998 году в ходе инвестиционного конкурса госпакет акций "Farmaco" (84%) был продан американской компании Europharm Inc., которая обязалась инвестировать в развитие предприятия 15 миллионов долларов. Однако, как сообщалось, в реальности инвестиции компании составили около 4,5 миллиона долларов, из которых деньгами — лишь 1,65 миллиона. В результате продажа акций была аннулирована и в 2002 году фабрика вернулась в собственность государства.

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В 2014 году государственный пакет акций "Farmaco" (95%) был продан на фондовой бирже за 51,5 миллиона леев швейцарской компании "Tauralp Pharm Holding AG". По сообщению инвестора, на предприятии проводится техническое перевооружение, что позволит расширить ассортимент выпускаемых лекарств.

Фабрика была основана в 1939 году. Это старейшее фармацевтическое предприятие на рынке Молдовы.