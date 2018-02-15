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Национальный банк Молдовы

Нацбанк предостерег жителей Молдовы от необдуманных рисков

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Экономика
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Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) подтверждает свою позицию по поводу криптовалют и предупреждает о повышенных рисках потерять инвестированные в них суммы.

"Существующие виртуальные деньги, в частности, биткоин (bitcoin) — это не деньги в широком смысле слова. Это виртуальные активы без реального покрытия и без гарантии принятия в качестве платежного средства органами денежно-кредитного регулирования", — отмечено в пресс-релизе Нацбанка.

Сувенирные монеты биткоин
© AFP 2018/ Karen BLEIER
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Там сказано, что подобные активы представляют высокую степень волатильности (изменчивости) и пониженный уровень безопасности в сравнении с деньгами, выпущенными Центробанками, и электронными деньгами с регулируемым использованием.

"У держателей криптовалют нет уверенности в том, что в будущем они смогут восстановить инвестированные суммы или обменять на товары и услуги или на деньги, выпущенные центральными банками", — отметили в НБМ.

Кроме того, как пояснили эксперты Нацбанка, виртуальные деньги не могут быть использованы как платежное средство.

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© Fotolia/ Lukas Gojda
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"Инвесторы подвергаются высокому риску потери вложенных в эти активы средств, не получая каких-либо гарантий или их защиты. Покупка/продажа криптовалюты происходит на нерегламентированных рынках и не защищает инвесторов", — сказано в сообщении регулятора.

Специалисты Нацбанка считают, что последние скачки биткоина включают большой риск снижения его ценности.

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"Учитывая технические характеристики виртуальных денег, высокую волатильность и отсутствие какого-либо регламентирования, которое бы защищало инвесторов, Национальный банк рекомендует быть максимально осторожными в принятии решения об инвестировании капитала в подобные активы", — заключили в Нацбанке.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин взлетела до 20 тысяч долларов в конце прошлого года, однако в этом году пережила сокрушительный обвал. В начале февраля курс биткоина падал до шести тысяч долларов на новостях об ужесточении регулирования криптовалют в разных странах. После этого биткоин возобновил рост, постепенно отыгрывая позиции. В четверг криптовалюта торгуется в районе 9,7 тысяч долларов.

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Теги:
bitcoin, предостережение, криптовалюта, риски, биткоин, деньги, Нацбанк, Молдова
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