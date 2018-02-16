Курс валют в Молдове: что ждет доллар в пятницу и на выходные

Как поведет себя национальная валюта по отношению к доллару и евро: что говорят в Национальном банке Молдовы?

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Официальный курс лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на пятницу, 16 февраля, и на выходные, составил 16,7678 лея, к евро — 20,9077 лея. При этом, как по отношению к "американцу", так и к "европейцу" национальная валюта несколько ослабла.

К слову, ровно год назад, 16 февраля 2017 года, доллар стоил 20,0322 лея. На протяжение всего прошлого года лей наступал на пятки доллару. Эксперты министерства экономики Молдовы констатирует, что под конец прошлого года национальная валюта отвоевала у доллара 14%, а у евро — 2,6%. Специалисты подчеркивают, что основные факторы, которые определили подобную динамику, заключаются в росте экспортных поставок и денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, экономисты выделяют скачки доллара на международных рынках, а также денежную политику Нацбанка.

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В начале 2018-ого лей продолжил отыгрывать позиции у "американца". Таким образом, нацвалюте удалось укрепиться по отношению к доллару на три с лишним лея. Впрочем, продолжающий позитивный тренд лея оборвался с прошлой пятницы. Именно тогда "американец" начал наступать и за неделю отвоевал у молдавской нацвалюты 15 банов.

© Sputnik/ Максим Богодвид Долларовая лихорадка: какова судьба молдавского лея в 2018 году

Что будет с курсом валют дальше? Экономические эксперты не берутся прогнозировать поведение национальной валюты. Однако некоторые из них с уверенностью утверждают, что ни доллар, ни евро не вернутся к докризисным показателям, когда "американец" обходился в 12 леев, а "европеец" — 13-15 леев.

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Согласно расчетам министерства экономики Молдовы, в 2018-2020 годы ожидается незначительное обесценивание молдавского лея. Таким образом, средний обменный курс молдавского лея к доллару в 2018 году составит 17,68 лея. Тогда как в 2020 году "американец" будет стоить уже 18,5 лея.