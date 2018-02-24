Когда закрома Молдовы наполнят коноплей

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik, Сергей Цуркану. Недавно Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вынесло на публичное обсуждение законопроект, в котором просит разрешить молдавским фермерам выращивать промышленный сорт конопли Cannabis Sativa — сорт, в котором наркотические алкалоиды находятся в минимальном количестве.

В пояснительной записке ведомства сообщается, что коноплю незаслуженно дискриминировали из-за экономических интересов группы людей, при том, что эта культура может использоваться при производстве семян, муки, растительного масла, соломы, в текстильной промышленности, а также в фармакологических целях.

Может ли конопля спасти сельское хозяйство Молдовы?

По мнению экономического эксперта Виктора Мороза, промышленное выращивание конопли несет в себе определенные риски.

"Как культура конопля может стать весьма полезной. Но встает вопрос — насколько у нас будет обеспечен контроль? В СССР производство конопли было сосредоточено в Николаевской области. И еще в 70-е годы я узнал, что конопля — это не только доход, но и беда местных жителей. В момент вызревания конопли туда как саранча стекались сомнительные любители этой культуры", — сказал Мороз.

В наше время, в реалиях Молдовы, производство конопли может превратить республику в некий восточноевропейский Афганистан времен талибов, когда производство наркотиков было основным доходом государства, утверждает эксперт.

© Sputnik/ Rodion Proca Тестирование на наркотики в Молдове дает неожиданные результаты

"Еще тогда, когда Николаев был закрытым городом, с большим гарнизоном, была возможность использовать армию и спецслужбы против наркоманов и торговцев — и то власти проигрывали. А сейчас что будет? Если у нас на дроне сигареты перебрасывают через Прут, что будет с торговлей коноплей? Тут уже вопрос имиджа государства", — объяснил экономист.

Генеральный секретарь Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку придерживается схожей точки зрения — без жесткого контроля промышленное производство конопли превратит Молдову в территорию по выращиванию наркотиков.

"Конечно, тут дело в отсутствии контроля. И вообще, это может стать прикрытием для неких структур для выращивания и незаконного сбыта. Прибыль от торговли коноплей для ее нелегального употребления — 700-800%. А внешние отличия конопли для промышленного производства и конопли индийской практически отсутствуют", — разъяснил эксперт.

Эксперты сходятся в том, что стремление "приподнять" агропромышленный комплекс Молдовы, пускай, и таким экзотическим способом как выращивание конопли, похвально. Однако, поговорка "голь на выдумки хитра" имеет непосредственное отношение к нашим гражданам, как и к гражданам многих постсоветских государств — желание быстро, пускай и нелегально, заработать, может убить на корню любую, даже самую замечательную экономическую идею.