Тарифы на газ могут быть понижены на 20 %, подтвердили расчеты НАРЭ

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Тариф на природный газ для потребителей может существенно понизиться. Такой вывод следует из расчетов Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), которые предложены для общественных дебатов.

Несколько вариантов возможных тарифов опубликованы на сайте НАРЭ, из них будет выбран оптимальный.

Как следует из расчетов агентства, для бытовых потребителей конечный тариф может составить 4,42 лея за кубический метр, что ниже существующего тарифа на 20,3 процента.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Тарифы на газ в Молдове изменятся: что говорят власти

Как пояснил ранее директор НАРЭ Тудор Копач, снижение тарифа стало возможным благодаря укреплению курса молдавского лея, уменьшению цены на импортируемый природный газ, а также корректировке, примененной к тарифам за 2016-2017 годы.

В настоящее время средняя цена газа для конечного потребителя составляет 5,5 леев за кубический метр, этот тариф сохраняется с 2016 года.

Напомним, что в январе премьер-министр Павел Филип заявил, что тариф на природный газ в 2018 году может быть пересмотрен в сторону снижения.

Он также оценил вероятный уровень снижения в 20 процентов.