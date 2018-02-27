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Газокомпрессорная станция

Молдавское госпредприятие "Vestmoldtransgaz" "уйдет" в Румынию

© Sputnik/ Ivan Rudnev
Экономика
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Румынский "Transgaz" выиграл конкурс по приватизации молдавского госпредприятия "Vestmoldtransgaz", который является оператором газопровода Яссы-Унгены.

КИШИНЕВ, 27 фев — Spunik. Премьер Молдовы Павел Филип сообщил о том, что "Euro Transgaz", единственным партнером которого является "Transgaz SA România", стал победителем конкурса по приватизации госпредприятия "Vestmoldtransgaz" — оператора газопровода Яссы-Унгены. Соответствующее заявление глава молдавского кабмина сделал во вторник на совместном брифинге с румынским премьером Виорикой Дэнчилэ, находящейся с визитом в Кишиневе.

Филип поприветствовал приход в Молдову "Banca Transilvania" и открытие в Кишиневе представительства компании "Transgaz", а также решение этого предприятия принять участие в конкурсе по приватизации ГП "Vestmoldtransgaz".

"Вчера комиссия по проведению этого конкурса объявила результаты. Таким образом, ООО "Euro Transgaz" единственным партнером которого является "Transgaz SA România" стал победителем этого конкурса", — отметил Филип.

Газокомпрессорная станция
© Sputnik/ Ivan Rudnev
Газовый вопрос: когда газопровод Яссы-Унгены продлят до Кишинева

По его словам, румынская сторона заверила Кишинев в том, что намерена способствовать повышению энергетической безопасности Молдовы. Филип отметил, что если раньше можно было говорить о том, что республика импортирует газ только из одного источника, то подобная инвестиция Румынии поможет Молдове диверсифицировать газовые источники.

Филип добавил, что обе инвестиции Румынии в Молдову дают сигнал и остальным инвесторам. По его словам, таким образом страна-соседка выразила кредит доверия нашей республике.

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Определен список сел, через которые пройдет газопровод Унгены-Кишинев>>>

Газовая плита
CC0 / pixabay
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Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой понадобится более 100 миллионов евро. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров. О том, по какой цене в республику будет поступать румынский газ, учитывая, что ветку продлят до молдавской столицы, пока речи не идет.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории. Что касается энергетической части соглашения, то она предполагает реализацию первого соединения электросетей на юге Исакча (Румыния) — Вулкэнешты — Кишинев.

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Теги:
приватизация, газопровод, Banca Transilvania, Transgaz, Vestmoldtransgaz, Павел Филип, Молдова, Румыния
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