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Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев

Новые деньги в Молдове окутаны государственной тайной

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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В Молдове официально введены в обращение монеты номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев: можно ли расплатиться новыми деньгами в магазине, троллейбусе или маршрутке?

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Национальный банк Молдовы с 28 февраля ввел в обращение серию монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. Они будут циркулировать параллельно с бумажными банкнотами такого же достоинства, заявил в среду журналистам вице-председатель Нацбанка страны Ион Стурзу.

"С сегодняшнего дня эти монеты теоретически введены в обращение, но на самом деле к гражданам они попадут с апреля. Потому что мы зарезервировали определенный период времени, чтобы популяризировать деньги. Люди должны узнать, как выглядят монеты, какие у них защитные знаки. Чтобы, когда они будут получать зарплату или сдачу в магазине, не было каких-то недоразумений", — сказал чиновник.

Он отметил, что ознакомиться с новыми монетами можно в банковских и почтовых отделениях.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Стурза добавил, что срок службы новых денежных знаков будет достаточно долгим.

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"Банкноты, находящиеся в обращении, (бумажные леи того же достоинства — ред.) останутся в обращении пока будут в нормальном состоянии, как средство расчета", — отметил Стурза, пояснив, что Нацбанк не устанавливал конкретные сроки для перехода с бумажных денег на монеты. При этом чиновник добавил, что возможно от купюры в 1 лей откажутся уже в 2021 году, но это не окончательная дата.

По его словам, с учетом ввода в обращение монет Национальный банк выиграет минимум 300 миллионов леев.

На вопрос о том, сколько монет выпущено, Стурза подчеркнул, что достаточное количество. 

А вот, в какой стране были отчеканены новые деньги, в Нацбанке рассказывать не стали — "все, что касается чеканки монет, — это государственная тайна".

Впервые за историю Молдовы Нацбанк страны ввел в обращение монету номиналом в два лея. Новые одно- и двухлеевые деньги изготовлены из стали и никеля, а пяти- и десятилеевые — из стали и покрыты никелем и латунью.

Дизайн монет представляет собой генезис молдавского герба средневекового периода. На ребре каждого денежного знака нанесены свои насечки, а на десятилеевых к тому же выбито и слово "MOLDOVA". На реверсе в верхней части монет нанесена монограмма из букв "R" и "M". Она выгравирована с использованием голографической процедуры. Буквы видны попеременно, то есть монету надо поворачивать влево-вправо. На самих цифрах нанесена микрогравюра "BNM" (Национальный банк Молдовы). Все четыре монеты объединяет стилизованное изображение разных частей герба Молдавского княжества на аверсе каждого из денежного знака, а на фронтальной стороне выгравирована голова тура и добавлены отличительные символы. К примеру, на монете номиналом в 1 лей — стилизованный, с точки зрения геральдики, месяц. У новых денег разный размер и масса.

  • Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
    Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
    Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
    Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
    © Photo: Banca Națională a Moldovei
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев

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Теги:
введение в обращение, новые деньги, монеты, Национальный банк, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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