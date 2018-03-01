Стало известно, сколько будет стоить содержание службы 112

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В десятки миллионов леев обойдется государству содержание экстренной службы помощи 112 в этом году. Согласно решению, принятому правительством, ее бюджет в 2018 году составит 67 миллионов леев. Большая часть расходов связана с покупкой специализированного оборудования, а именно — автоматизированной системы.

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Она оценивается в 45 миллионов 290 тысяч леев. Судя по бюджету, одобренному кабмином, первое время офис экстренной службы будет располагаться на арендованных площадях. Пока не завершится реконструкция собственного здания, служба будет действовать в помещении полиграфического комбината по улице Тома Чорба.

На аренду потратят один миллион 200 тысяч леев. Еще один миллион потребуется на реконструкцию здания в Бэчое. Почти треть расходов (более 15 миллионов леев) связана с оплатой труда сотрудников службы 112.

Как ранее заявляли в министерстве экономики и инфраструктуры, Служба экстренной помощи 112 начнет работу до конца марта этого года. А к 30 июня заработает в полную силу. По единому номеру 112 можно будет позвонить в полицию, скорую помощь и спасателям.

Операторы экстренной службы смогут определить место нахождения человека, обратившегося за помощью, и решить, какие службы необходимо отправить на место происшествия.