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Газовая плита

Чем обернется для Молдовы газовый спор России и Украины

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Экономика
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания немедленно начнет процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". Президент Молдовы рассказал Sputnik, чем это может обернуться для Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. После решения Стокгольмского арбитража "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. 

Газовая плита
CC0 / pixabay
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Начало процедуры расторжения контрактов

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — сказал Миллер, слова которого приводятся на официальной странице "Газпрома" в соцсети Facebook. 

Как заявил Миллер, арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", — заявил Миллер.

Чем это грозит Молдове?

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил Sputnik, что разрыв контракта на транзит газа грозит очень серьезными проблемами для нашей страны.

"Если транзит газа через Украину будет остановлен, это станет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора Молдовы. В начале 2009 года (когда я был министром экономики и первым вице-премьером) мы уже сталкивались с такой ситуацией. Тогда мы оперативно перешли на мазут для отопления Кишинева и ряда городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводах Молдовы", — сказал Додон. 

Газпром
© Sputnik/ Максим Блинов
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По его мнению, "правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям нужно собраться и проработать все возможные сценарии для подготовки оперативных решений, чтобы минимизировать потенциальные риски и потери".

Разрыв контрактов моментально не произойдет

Заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач в интервью РИА Новости заявил, что Европе нет повода беспокоиться из-за расторжения "Газпромом" контракта с "Нафтогазом Украины" на транзит газа.

Он утверждает, что документ прекратит действие не сразу, а по итогам разбирательства в Стокгольмском арбитраже, после чего возможно и заключение нового контракта на других условиях. 

Gazprom
© Sputnik/ Ilya Pitalev
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Отвечая на вопрос, какие способы доставки газа европейским потребителям может использовать "Газпром" после расторжения текущих договоренностей, он сказал: "определить новые маршруты, и, возможно, заключить новый контракт на транзит на приемлемых условиях".

"Молдовагаз" призвал не паниковать

Компания "Молдовагаз", в свою очередь, сообщила, что не получала информации о возможном прекращении подачи природного газа в Республику Молдова или о каких-либо изменениях в существующем договоре. Также в компании заверили, что поставки природного газа в Молдову не прервутся.

"В связи с объявлением ПАО "Газпром" о нарушении договорных отношений с НАК "Нафтогаз Украины", АО "Молдовагаз" сообщает, что поставка природного газа для молдавских потребителей не будет нарушена и будет осуществляться в полном объеме в соответствии с действующим договором", — сообщили в компании.

Как уточнили в "Молдовагаз", контракты с "Газпромом" на поставку и транзит природного газа через территорию Республики Молдова действуют до конца 2019 года.

"Молдавская газовая система работает в нормальном режиме. АО "Молдовагаз" будет продолжать обеспечивать надежную поставку природного газа конечным потребителям", — подчеркнули в компании.

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Теги:
транзит, газ, Молдовагаз, Газпром, Алексей Гривач, Алексей Миллер, Игорь Додон, Молдова, Россия, Украина
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