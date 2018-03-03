Додон: нужно просчитать все риски в связи с возможным "газовым кризисом"

Президент Молдовы Игорь Додон привел пример, как аналогичная ситуация решалась в республике девять лет назад.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство должно незамедлительно просчитать все возможные риски в связи с возможной приостановкой транзита российского газа через Украину.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Чем обернется для Молдовы газовый спор России и Украины

Глава государства отметил, что Если транзит газа через Украину в Молдову будет остановлен, то это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора республики.

"Думаю правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям нужно собраться и прорабатывать все возможные сценарии для подготовки оперативных решений чтоб минимизировать потенциальные риски и потери", — написал президент на своей страничке в социальной сети Facebook.

Президент напомнил, что в похожей ситуации, которая произошла в 2009 году, правительство нашло выход.

"В начале 2009 года мы оперативно перешли на мазут для отопления Кишинева и ряд городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводов Молдовы", — отметил Додон, который в то время был первым вице-премьером и занимал пост министра экономики Молдовы.

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