Экономист: это иллюзия, что лей растет и мы становимся богаче

Экономист Виорел Гырбу рассказал в интервью Sputnik Молдова, почему падение доллара - это не всегда благоприятный фактор в экономике.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что снижение курса доллара, которое, наблюдается еще с прошлого года, еще не делает молдавский лей сильным.

"Мне кажется, что нет ничего хорошего в том, что происходит сейчас с молдавским леем, который укрепляется. Создается впечатление, что оттого, что лей растет, мы становимся богаче, но это не так. На самом деле мы беднеем", — подчеркнул Гырбу.

По его мнению, ситуация на рынке такова, что в эквиваленте доллара молдавские товары становятся дороже и это делает их менее конкурентоспособными на внешнем рынке.

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Добавленная стоимость этих товаров снижается, то есть доходы экономических агентов тоже уменьшаются. Это очень плохо сказывается на нашей экономике.

Гырбу считает, что в этой ситуации главная проблема, которая продолжает настораживать экономических экспертов, — это "поведение" доллара в дальнейшем. По мнению собеседника, "американец" продолжит дешеветь, и, возможно, он будет стоить даже меньше 16 леев.

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"Думаю, это возможно. Вспомните, в 2016 году доллар продавали за 20 леев, а сейчас курс доллара составляет 16 леев. Другими словами, молдавский лей очень вырос по отношению к американской валюте", — заявил экономист. Он полагает, что в этой создавшийся ситуации власти Молдовы должны предпринять меры, чтобы стимулировать спрос американской валюты, это не позволит лею чрезмерно вырасти.

"Экономические агенты не решаются инвестировать в нашу экономику, поэтому спрос на доллар не очень большой. Они не хотят развивать производство, потому что не знают, что будет завтра. Инвестиции экономических агентов в основные средства очень малы. Правительство должно создать фонд для стимуляции инвестиций в национальную экономику. Нельзя терять время", — подытожил Гырбу.