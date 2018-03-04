Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

Эволюция курса доллара указывает на возможность падения "американца" ниже 16 леев, однако укрепление национальной валюты отнюдь не говорит о росте молдавской экономики, считает экономист Виорел Гырбу.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Падение курса доллара началось в 2017 году, тенденция сохраняется и в 2018-м. Новый год "американец" встретил со значением 17,1 лея, то к настоящему моменту его курс составляет уже 16,63.

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, на падение доллара влияют не только внутренние, но, главным образом, внешние факторы, в частности, политика президента США Дональда Трампа. Что, однако, не дает нам поводов для радости, говорит собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

"Мне кажется очень грустным то, что происходит с молдавским леем, который укрепляется. Нам кажется, что от того, что наша национальная валюта растет в цене, мы становимся богаче. Это не так. На самом деле мы становимся беднее", — подчеркнул Гырбу.

Дело в том, что в долларовом эквиваленте молдавские товары становятся дороже, что делает их менее конкурентоспособными на внешнем рынке. Добавочная стоимость этих товаров уменьшается, то есть прибыльность молдавских экономических агентов снижается. А это, в свою очередь, очень плохо сказывается на национальной экономике.

В этой ситуации главный вопрос, который не перестает волновать экспортеров, касается дальнейшего поведения "американца". По мнению Виорела Гырбу, доллар не изменит своего направления и, вероятно, опустится ниже 16 леев.

© Sputnik/ Vladimir Trefilov Чем обернется для Молдовы ситуация с долларом

"Вероятно это может произойти. Вспомните, не далее как в 2016 году доллар продавался за 20 леев, а сейчас мы видим курс в 16 леев. То есть лей очень сильно вырос в цене к американской валюте", — добавил эксперт.

По словам Гырбу, в этой ситуации власти республики должны предпринять меры по стимулированию спроса на американскую валюту, что позволит сдержать чрезмерное укрепление лея.

"Экономические агенты не решаются инвестировать в национальную экономику, поэтому спрос на доллары меньше. Они не хотят наращивать производство, потому что не знают, что будет завтра. Инвестиции в основные средства делаются экономическими агентами на очень низком уровне. Правительство должно создать фонд для стимулирования инвестиций в национальную экономику. Упускать время нельзя", — резюмировал экономист.