Можно ли в Молдове честно разбогатеть

Эксперт в области экономики Татьяна Ларюшина уверена, что в Молдове есть компании, владельцы которых честным образом разбогатели

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. "Историй успеха" в Молдове немного, но они есть. Всего можно насчитать несколько десятков, говорит собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

"Я думаю, что в Молдове разбогатеть можно, но очень трудно, и это исключительные истории. Другое дело, что рано или поздно эти истории заканчивались тем, что собственники таких успешных бизнес-моделей, не умещаясь в маленькие параметры нашей экономики, перерастали ее и уходили в другие бизнес-проекты", — отметила Ларюшина.

По словам эксперта, успешный бизнес в Молдове находится не всегда на виду. Предприниматели зачастую стараются не бросаться в глаза. Поэтому "историй успеха" на самом деле может быть и больше, но мы о них ничего не знаем.

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"Эти люди остерегаются себя популяризировать, понимая, какие риски могут на себя навлечь. Чтобы перейти к такой фазе развития, действительно надо быть успешной компанией и иметь различные антидоты от всяких коррупционных схем и рейдерских набегов", — заключила эксперт.